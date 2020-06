Los dichos de Kicillof encendieron la polémica

Tweet El reproche del Gobernador ante la cobertura mediática del aumento de casos de Covid-19 generó una enorme repercusión en las redes sociales. cruces con la oposición y respaldo de algunos dirigentes del Frente de Todos. ¡Mirá! El reproche del Gobernador ante la cobertura mediática del aumento de casos de Covid-19 generó una enorme repercusión en las redes sociales. cruces con la oposición y respaldo de algunos dirigentes del Frente de Todos. ¡Mirá! En las últimas semanas, aumentaron las tensiones entre oficialismo y oposición recrudecieron a causa del incremento de casos en el AMBA. Puntualmente, los dardos van desde el Ejecutivo provincial que encabeza el gobernador Axel Kicillof hacia la gestión de CABA, encabezada por el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. En esta oportunidad, la discordia la encendió, una vez más, el tratamiento mediático de la pandemia. Kicillof hizo referencia a un gráfico de una señal televisiva en la que ubicaban a la provincia de Buenos Aires como la región con más casos, seguida de distintos barrios de Capital Federal y otras provincias. En las últimas semanas, aumentaron las tensiones entre oficialismo y oposición recrudecieron a causa del incremento de casos en el AMBA. Puntualmente, los dardos van desde el Ejecutivo provincial que encabeza el gobernador Axel Kicillof hacia la gestión de CABA, encabezada por el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. En esta oportunidad, la discordia la encendió, una vez más, el tratamiento mediático de la pandemia. Kicillof hizo referencia a un gráfico de una señal televisiva en la que ubicaban a la provincia de Buenos Aires como la región con más casos, seguida de distintos barrios de Capital Federal y otras provincias. En vísperas del día de la bandera, buen momento para que nazcan nuevas provincias. ¡Bienvenidas Retiro, Flores, Balvanera, Lugano y Palermo! pic.twitter.com/UBjn6lGMn9 — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 15, 2020 El descargo del Gobernador encendió a los usurarios de la red social en general y a la dirigencia política en particular. Desde la oposición llovieron las críticas mientras que algunos referentes del oficialismo lo respaldaron. El descargo del Gobernador encendió a los usurarios de la red social en general y a la dirigencia política en particular. Desde la oposición llovieron las críticas mientras que algunos referentes del oficialismo lo respaldaron. Los ministros de Kicillof que critican a Horacio Rodríguez Larreta deberían aprender de su gestión. Serios, metódicos y sin descalificar hacen su trabajo sin politizar y sin mentir. Dejen de hablar tanto de los otros y empiecen a hacer. — Paula Oliveto (@pau_oliveto) June 15, 2020 Gobernador, no se distraiga en discusiones con los medios. Trabajemos por todos los Argentinos enfrentando esta pandemia, para evitar la enfermedad y sus consecuencias emocionales y económicas. — Jorge Macri (@jorgemacri) June 15, 2020 Sería bueno que el Gobernador Axel Kicillof siga poniendo el foco en atender la emergencia que atraviesa la Provincia en lugar de estar pendiente de lo que hacen los medios. https://t.co/oibGLWP2BP — Verónica Barbieri (@BarbieriVero) June 15, 2020 Definitivamente tu twit demuestra lo que te importan los vecinos,(nada)te reís de la enfermedad y del pésimo momento que padecen miles de ciudadanos! No se si pensar que sos mala persona o lo que es peor... https://t.co/BGeJCdlx5U — César Torres (@cesartorresok) June 15, 2020 En vísperas del día de la bandera, buen momento para que nazcan nuevas provincias. ¡Bienvenidas Retiro, Flores, Balvanera, Lugano y Palermo! pic.twitter.com/UBjn6lGMn9 — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 15, 2020 Próximo >