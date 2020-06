Tweet La muerte de un joven en Acha no solo despertó las sospechas de excesos policiales una vez más en La Pampa sino que pone en duda el trabajó de los médicos que trabajan con la policía y su parcialidad a la hora de definir las causales de la muerte en determinados casos. La muerte de un joven en Acha no solo despertó las sospechas de excesos policiales una vez más en La Pampa sino que pone en duda el trabajó de los médicos que trabajan con la policía y su parcialidad a la hora de definir las causales de la muerte en determinados casos. La Central de Trabajadores se expidió a través de un duro comunicado que a continuación compartimos con ustedes: Una muerte más, los mismos sospechosos. General Acha una vez más es noticia. Un joven muere, según palabras de un medico por muerte natural, pues padecía una trombosis pulmonar. Otro joven, unos días antes cae internado luchando por su vida en el hospital Lucio Molas, porque se tiro de la cucheta al piso, en la comisaria en la que estaba detenido. En ambos casos la policía tiene más que un papel importante, es la causante, así denuncian las familias de las víctimas y la responsabilizan, pero estos astutamente buscan sus excusas y defensa, ya insostenibles. ¿Quedará impune esta muerte? ¿Estas golpizas? Basta de esperar que sucedan las muertes para buscar justicia, el abuso de autoridad no debe existir ni en pequeñas ni en grandes dosis. Una vez más exigimos, y nunca dejaremos de hacerlo, que los responsables deben ser juzgados, basta de impunidad para la policía. ¿Acaso existe un responsable provincial? Como ciudadanas y ciudadanos debemos preguntarnos: ¿Qué policía queremos? Es algo que debemos debatir varias organizaciones de la sociedad porque nos incumbe a todos, todas y todes, si, a todes. Tomás Fernández, ¿cómo va morir así? ¿Qué paso? Una persecución, un arrebato policial sin orden de allanamiento, a un hogar, una niña, una golpiza, un encierro, una muerte, un médico y una muerte natural, las denuncias ¿los responsables? Esta semana en el oeste, hubo una víctima más, es el puestero correntino Jorge Alberto Toledo, denunció que sufrió una golpiza por un allanamiento por una presunta infracción de caza de otra persona, lo golpearon tanto que se hizo caca encima. Una gran parte de los trabajadores policiales siguen sin comprender cuál es su rol social, ¿porque es, que la policía actúa de esta manera ante ciertas situaciones? ¿Porque estos agentes se creen impunes? ¿Por qué a personas de cierta clase social? Necesitamos una nueva ley orgánica de la policía. Desde la CTA de las y los trabajadores, pedimos la inmediata intervención de la comisaria de General Acha. EN LA PAMPA EL CORONA VIRUS NO MATO A NADIE, LA POLICIA SI……. Secretaría General Secretaría de Derechos Humanos CTA de lxs Trabajadores Próximo >