Funcionarias de Concordia rompieron la cuarentena para festejar un cumpleaños con baile y “trencito”

Tweet Se trata de dos empleadas que trabajan en la Municipalidad de la ciudad entrerriana. Tras identificarlas en las fotografías y videos que circularon por redes sociales, el intendente Alfredo Francolini les pidió la renuncia Se trata de dos empleadas que trabajan en la Municipalidad de la ciudad entrerriana. Tras identificarlas en las fotografías y videos que circularon por redes sociales, el intendente Alfredo Francolini les pidió la renuncia "Se re picó en el templo", dice una de las fotos que se publicaron. "Se cayó Camilo", dice otra. Desde el sábado a la noche, momento en que empezaron a circular fotos y videos por redes sociales, que en la Ciudad de Concordia no se habla de otra cosa. No es para menos. Las imágenes muestran a un grupo de personas bailando y haciendo el famoso "trencito" con cascos de motos. Pero no es grupo cualquiera: se trata de varios funcionarios que violaron la cuarentena para festejar un cumpleaños. De acuerdo con el último parte epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, la provincia de Entre Ríos registró 15 nuevos casos de coronavirus y llegó a los 86 infectados. En la ciudad de Concordia, la segunda más importante después de Paraná, se registró un nuevo caso de COVID-19 este fin de semana y, en total, suman dos. Entre las invitadas, según la información que brindan los medios locales, estaban la Directora del Centro de Convenciones de Concordia (María Paz Bonelli) y la Jefa del Área Logística de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Mercedes Pérez) que, pasando por alto las normativas vigentes, decidieron participar del festejo. "Se re picó en el templo", decía una de las imágenes que se viralizaron. Otra bromeaba: "Se cayó Camilo". Aunque en las fotos que se filtraron no se las ve, las mujeres fueron parte del evento. En comunicación con un diario digital de Entre Ríos, la mamá de uno de los asistentes a la celebración se mostró afligida por el accionar de su hijo. "Se equivocaron", apuntó la mujer. Entre las invitadas estaban la Directora del Centro de Convenciones de Concordia (María Paz Bonelli) y la Jefa del Área Logística de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Mercedes Pérez). Aunque en las fotos que se filtraron no se las ve, las mujeres fueron parte del festejo. Tras hacerse eco de la situación, el intendente de Concordia, emitió un extenso comunicado que luego publicó en sus redes sociales. "Este domingo confirmamos que dos funcionarias municipales incumplieron las normas de prevención vigentes en lo que refiere a la realización de reuniones sociales, participando de la celebración de un cumpleaños junto a un grupo de amigos. Si le decimos a la ciudadanía que son momentos de extremar precauciones y cuidarnos aún más, nuestros funcionarios deben ser portadores y ejemplo de este mensaje de responsabilidad y compromiso", arrancó Alfredo Francolini que, mediante decreto 654 del 8 de junio de 2020, autorizó reuniones "familiares", en determinados días y horarios y bajo estrictas indicaciones. Pero ni la provincia ni el municipio habilitaron las reuniones sociales. Más adelante, Francolini expuso su accionar: "Me contacté con las funcionarias que aparecen en las fotografías y videos que circularon en las redes sociales para pedirles su inmediata renuncia. Asimismo, estamos evaluando la posibilidad de aplicar determinadas penalidades a los participantes de este festejo". El posteo, que hasta el momento fue compartido unas 216 veces, sumó más de 200 comentarios: la mayoría de ellos apoyando y celebrando la decisión del intendente de Concordia Alfredo Francolini. En su comunicado, Francolini llamó a la responsabilidad ciudadana. "El esfuerzo para salir adelante es de todos. Del mismo modo que nadie es inmune al COVID-19, nadie está exento de las reglas que establecimos para luchar juntos contra esta enfermedad. Seremos inflexibles en el cumplimiento de esta consigna. Sigamos cuidándonos entre todos", cerró. El posteo, que hasta el momento fue compartido unas 216 veces, sumó más de 200 comentarios: la mayoría de ellos apoyando y celebrando la decisión del intendente. En Entre Ríos, así como en otras provincias del resto del país, están habilitadas las reuniones familiares, pero con restricciones. Se pueden realizar los días viernes, sábados, domingos y feriados, pueden participar hasta 10 personas y todas deben residir en el mismo centro urbano.