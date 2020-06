Perro Maniquí presentó su tema #UnRatito

Tweet El proyecto musical que vienen llevando adelante Emiliano Culacciatti y Tato Muñiz tuvo en la medianoche del viernes para el sabado la presentación en sociedad a través de Zoom del tema nacido, creado y producido en cuarentena antes lo anticiparon en Master FM 102.1... con ustedes: #UnRatito ... "Un poco adaptándonos, un poco sobreviviendo, un poco aferrándonos a la música que siempre está y siempre nos salva....un poco así craneamos Un Ratito! Primer tema del 2020 para Perro Maniquí, en una nueva etapa, con #Cula ahora también poniendo su voz" contaron desde las redes de la banda. -Letra y voz: Emiliano S. Culacciatti -Producción musical, masterización y mezcla: Tato Muñiz - Arte, ilustración y animación: #ForellaBeltrami -Comunicación: Sabri Schultz En una charla mantenida con el periodista Ricardo Novo, fue Emiliano quien contó de que se trata el nuevo proyecto que hicieron "en pantuflas" según su propia definición. LA CUARENTENA "El primer tiempo fue difícil, ahora ya estoy yendo a trabajar, tomando todos los recaudos. El trabajo me queda a 60 cuadras y voy en bici. Los primeros meses no hacía ningún ejercicio y ahora con la bici viene bien salir a despejar la cabeza" PERRO MANIQUI "Es el proyecto artístico que comenzamos con Tato (Muñiz) y si bien ahora Tato esta desde otro lado trabajando también seguimos firme ahí con el tema de la música. Antes de irme de América nunca había tocado y si bien sabía algo de guitarra recien en el año 2017 toque por primera vez en un barcito que empezamos con Tato y así nos presentamos un par de veces como dúo. Hace dos años atrás se agregaron Mati Barrera y Marce que es un amigo que conocimos en un lugar de trabajo en común. Los chicos el año pasado se fueron, Marce a Noruega y Mati a Cordoba y quedamos con Tato que esta ahora con su primer tema solista pero seguímos con Perro Maníqui. También esta Sabrina que es una amiga que nos da una mano con las redes y comunicación que es muy importante para poder llegar y compartir la música que hacemos " cuenta Emiliano. EL TEMA EN PANTUFLAS "Uno se va a adaptando, a mi los primeros días la música me saco del pozo, tenemos la suerte que vivimos acá con Tato y el tiene armado su estudio de producción y por eso decimos que lo hacemos en pantuflas porque es acá en el departamento y aprovechamos eso . Tengo la suerte de tenerlo a Tato que es un productor que labura mucho, es un genio, un buscador del sonido" describe a su amigo Emiliano. Perro Maniqui arrancó haciendo rock pero los integrantes tratan de mesclar algunos otros estilos. Este nuevo tema tiene más una onda pop. "Un ratito" surgió a partir de todo lo que esta pasando en cuartentena y cuenta con la voz de Emiliano y los arreglos de Tato Muñiz. El jóven recuerda a sus amigos de América y sus familiares en todo momento y cuenta sobre el futuro "teníamos preparado un show que no pudimos hacer y ahí iba a debutar como cantante pero safé por ahora... seguro que todo esto va a modificar las cosas por cuestiones de seguridad sanitaria. Va a estar complicado este año y hay que tener un poco de fé". SALVARSE CON LA MÚSICA Emiliano refiere en el aire de Master FM 102.1 sobre esto "Siempre lo hablamos con Tato de esto de pegarla con la música pero con el tiempo te vas dando cuenta que elijas lo que elijas le tenés que meter trabajo y esfuerzo para llegar. Hay gente muy talentosa que se le hace mucho más fácil llegar". El viernes pasado cerca de las 23:30 en una reunión por Zoom con amigos y familiares Perro Maniqui presentó su nuevo tema con una previa donde los chicos contaron un poco como surgió el tema y a partir de ahpi mostraron el vídeo que ya esta en la plataforma Youtube TOCAR EN AMERICA "El año pasado estuvimos cerca y con algunas charlas para poder ir a América y sumarnos (con la municipalidad) a algunos de los eventos pero al final no se dio pero siempre esta la posibilidad abierta y por supuesto que nos gustaría" ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >