Se confirmó el primer positivo de coronavirus entre los legisladores bonaerenses

El coronavirus avanza con fuerza en el AMBA y la clase política no queda excenta. Luego de conocidos los positivos del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y del Vice de la Fundación Banco Provincia, Alejandro Alegretti, se conoció esta madrugada que también se encuentra entre los contagiados el diputado por Juntros por el Cambio, Alex Campbell. "Acabo de recibir la noticia de que mi hisopado dio positivo para Coronavirus. Me encuentro bien, estoy en mi casa junto a mi familia y voy a seguir trabajando desde acá, cumpliendo los protocolos que me indicaron los médicos. Por favor cuídense todos, y cuiden a sus familias", señaló el hombre de la Primera, sin brindar más detalles. Vale recoddar que unas horas antes había anunciado que era negativo otro de los contactos estrechos de Martín Insaurralde, el Director de Trenes Argentinos y ex senador por el Frente Renovador, Fernando Carballo. Acabo de recibir la noticia de que mi hisopado dio positivo #Coronavirus. Me encuentro bien, estoy en mi casa junto a mi familia y voy a seguir trabajando desde acá, cumpliendo los protocolos que me indicaron los médicos. Por favor cuídense todos, y cuiden a sus familias. — Alex Campbell (@AlexCampbellOK) June 16, 2020 "Quiero comunicarles que dio negativo el hisopado que me realicé el día viernes. Seguiré cumpliendo con el protocolo COVID-19 que indican las autoridades de salud. Gracias por los mensajes y el afecto que me brindaron en estos días. Mucha fuerza, Martín Insaurralde", había posteado el también ex jefe comunal de Magdalena en la mañana del lunes. En cambio, Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indigenas, Magdalena Odarda, al igual que Campbell, comunicaba a través de las redes que su hisopado era positivo. En este caso, tampoco había tenido nada que ver con el caso del jefe comunal de Lomas de Zamora. "Estimados, me confirmaron que soy paciente covid 19. Quiero que sepan que estoy bien, solo una leve tos. Estoy cada vez más convencida, que el manejo de la pandemia ha salvado miles de vidas. Agradezco especialmente la calidez y atención de medicxs y enfermeros. #Argentina Unida", expresó la funcionaria nacional, que se contagió el virus en una reciente visita a Chaco. En lo que respecta a los legisladores, hasta ahora no se había pasado de un susto, pues los resultados de los testeos anteriores habían sido negativos. Por ejemplo, el del presidente de la Cámara baja, Federico Otermin, quien fue una de las personas que más cerca estuvo del ya mencionado Insaurralde.