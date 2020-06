Polémica en las redes por una reflexión de Cristina Pérez sobre el matrimonio que llevó a sus hijos en el baúl

Tweet Al abordar este caso en “Telefe Noticias”, la periodista hizo foco en la “angustia” que genera la cuarentena en la población. “Es durísima la situación que estamos viviendo por la urgencia sanitaria”, indicó Al abordar este caso en “Telefe Noticias”, la periodista hizo foco en la “angustia” que genera la cuarentena en la población. “Es durísima la situación que estamos viviendo por la urgencia sanitaria”, indicó Agentes de un control ubicado en el Camino de Buen Ayre detuvieron la marcha de una Volkswagen Surán. A bordo, un matrimonio. Luego de pedir el permiso de circulación indispensable, los oficiales de Seguridad Vial de Autopistas Argeninas descubrieron que sus dos hijos iban escondidos en el baúl del vehículo. Sus padres buscaban de esta manera llegar a la casa de su abuelo, en San Miguel: los chicos -argumentaron- querían saludarlo por su cumpleaños. "Una de tantas postales (de la pandemia), de las más insólitas: son más de 80 días sin ver a los seres queridos”, comentó Rodolfo Barili luego de que en Telefe Noticias pusieran al aire un informe sobre este hecho. Evitando emitir juicios -según aclaró- el periodista remarcó que “el riesgo de los adultos mayores es tremendamente enorme, porque ahí, el coronavirus casi que no perdona”. Hubo un nuevo informe: cómo distintos vecinos de Barrio Parque enfrentan las consecuencias -ya sea en el plano económico como en el emocional- de la cuarentena que rige desde el 20 de marzo en todo el país para evitar la propagación del COVID-19. Y al regresar al aire, esta vez fue Cristina Pérez quien tomó la palabra. Angustia pensar que mientras la gente tiene estas situaciones de restricciones, los delincuentes hace lo que quieren, porque parece que para ellos no hay cuarentena “Es una seguidilla de testimonios de mucha angustia”, dijo, retomando el caso de la pareja que viajó con sus hijos en el baúl. “Parece una locura", consideró Pérez sobre la decisión que había tomado la pareja, pero razonó: “¿Qué delito estaban cometiendo? Querer ir a ver al abuelo en el cumpleaños. Es durísima la situación que estamos viviendo por la urgencia sanitaria". De inmediato, trazó un paralelismo: "Por momentos angustia pensar que mientras la gente tiene estas situaciones de restricciones, los delincuentes hace lo que quieren, porque parece que para ellos no hay cuarentena”. El noticiero de Telefe (el más visto de la televisión) dio pasó entonces a un hecho de inseguridad: ladrones sorprendieron a una familia cuando guardaban la camioneta en su casa de Ingeniero Budge. La reflexión de Cristina Pérez despertó de inmediato una polémica en las redes sociales, convirtiéndola en tendencia en Twitter. Muchos se mostraron en contra de sus dichos, por considerar que de ninguna manera se puede romper la cuarentena, además de insistir sobre el peligro de que los niños viajen en el baúl de un coche. Otros tantos, en cambio, respaldaron a la periodista, hablando sobre las consecuencias del encierro, en una cuarentena que podrían extenderse hasta el 12 de julio. Incluso en el AMBA podría pasarse a una fase más estricta, a diferencia de lo que ocurre en otros puntos del Interior del país, que transitan mayores flexibilizaciones. A mediados de mayo Pérez le había hecho llegar sus inquietudes al doctor Pedro Cahn, uno de los infectólogos que forman parte del comité de expertos que asesora a Alberto Fernández. “¿Argentina va a ir por cuántos meses de cuarentena, en cámara lenta? -lo consultó, durante una entrevista-. Hay comerciantes quebrando, hay gente que no tiene ingresos. Algunos no van a morir de coronavirus, pero van a morir de otra cosa, digamos”. Además, cuando todavía no se avizoraba un pico -sobre cuya llegada aún no se tiene certeza-, le preguntó: “Siendo inexorables los contagios, y que estamos tratando de administrarlos, ¿no hay que plantear el equilibrio con la subsistencia, que ya está generando otros problemas?". Y tomó como parámetro a Uruguay, que habría controlado la pandemia sin implementar una cuarentena obligatoria. “Nadie quiere que los negocios estén cerrados ni nadie está haciendo fuerza para que a la economía le vaya mal. -respondió Cahn, luego de advertir que desconocía por cuánto tiempo podría extenderse el confinamiento-. Pero puedo asegurar que la economía hubiera ido peor si no hubiéramos hecho lo que hicimos. Nos podría haber pasado lo de Chile y Brasil. Y esperemos que no nos pase”. < Prev Próximo >