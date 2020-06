Diputados comenzó a debatir la regulación del teletrabajo

Tweet Mediante videoconferencia, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación realizó esta tarde una reunión informativa con representantes sindicales para comenzar a analizar una regulación del teletrabajo. Mediante videoconferencia, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación realizó esta tarde una reunión informativa con representantes sindicales para comenzar a analizar una regulación del teletrabajo. La titular de la Comisión, Vanesa Siley (Frente de Todos), consideró que “hay mucho interés social para que este tema se trate” y recordó que el primer proyecto sobre teletrabajo fue presentado en el año 2007, por el entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada. “Sólo en 2020, en el marco de la pandemia, ingresaron 17 proyectos de ley con el objetivo de regular el teletrabajo”, informó. Sobre las iniciativas presentadas, aseguró que “hay una coincidencia en los institutos a regular, en el establecimiento de presupuestos legales mínimos y en delegar en las convenciones colectivas las particularidades de cada sector”. A la hora de las exposiciones de las centrales sindicales, Héctor Daer, Secretario General de la CGT (Confederación General del Trabajo), manifestó que “esperábamos otro momento, quizás post-pandemia, para el tratamiento de este tema que viene desde hace muchos años, pero la pandemia ha acelerado todos los procesos”. “Me alegra que la Comisión aclare que el teletrabajo es una modalidad laboral y no una actividad laboral”, agregó. “¿Por qué no aprovechar el momento donde el gran debate del mundo es la discusión de quién se queda con el trabajo, para que el trabajo en remoto se pueda y deba hacerse en nuestro país?”, reclamó Daer también, en alusión a las empresas que contratan mano de obra en el extranjero. Por su parte, Carlos Acuña, Secretario General CGT, insistió en que “no era el momento oportuno, ni nos dieron los tiempos para una discusión más amplía” sobre teletrabajo. No obstante, aseguró que “es algo que está funcionando y hay que reconocer y ordenar”. En tanto, el diputado Hugo Yasky, como Secretario General de la CTA de los Trabajadores, celebró la decisión de dar la palabra a los representantes de los movimientos sindicales. “Es bueno exhibir un amplio consenso de todas las centrales sindicales, necesitamos una unidad en lo conceptual”, dijo. El Secretario Gremial de la CTA de los Trabajadores, Claudio Marín, consideró que la regulación del teletrabajo es una “muy buena la iniciativa” y enumeró una serie de puntos que deben considerarse en una ley. Al respecto, consideró la importancia de la registración, para evitar que se multiplique el trabajo en negro, la participación sindical y el derecho a la desconexión. Marín dijo además que “todas las herramientas de software y hardware y la conectividad tienen que estar a cargo del empleador” y consideró la posibilidad de crear un régimen mixto que contemple teletrabajo y forma presencial. Posteriormente Ricardo Peidro, Secretario General de la CTA Autónoma, manifestó que “el teletrabajo sólo debe aprobarse mediante convenio colectivo”, acompañado por la organización sindical de cada actividad. Peidro también pidió incluir la perspectiva de género en la regulación. “Las mujeres son las que mayoritariamente cuidan a los niños, adultos mayores y enfermos. Hay que reorganizar los cuidados para que la sociedad en su conjunto se haga cargo, el teletrabajo no puede acentuar las desigualdades”, expresó. Por último, Julio Acosta, Secretario Interior de la CTA Autónoma, remarcó que “cualquier reglamentación se debe hacer para proteger los derechos vigentes de los trabajadores”. “La crisis puede ser una oportunidad para el sector empresarial para maximizar ganancias o una oportunidad para los trabajadores para avanzar en la progresividad de sus derechos”, explicó. También estuvieron presentes en la Comisión representantes de sindicatos informáticos y de telecomunicaciones como Unión Informática, SATSAID, FOETRA, UPJET, ATACC, APSEE, CEPETEL, AGC y SOEESIT. El debate continuará mañana con la presencia del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni; la Directora Nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Lucía Cirmi Obón; y el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado, Daniel Lovera. Próximo >