Los concejales del Frente de Todos piden explicaciones al Ejecutivo por el bono cobrado del personal de salud

Los ediles de la oposición presentaron en el Honorable Concejo Deliberante un pedido de informes para que el Departamento Ejecutivo explique las razones por las cuales los empleados municipales del área de salud no pudieron cobrar la primera cuota del bono de $ 5000 que otorgo el Gobierno Nacional. Los concejales explicaron que "Por medio del decreto 315/2020 de fecha 27/04 el gobierno Nacional otorgó a trabajadores tanto del sistema de salud público como privado y de seguridad social abocados al manejo de casos relacionados con la pandemia del COVID 19 un bono extraordinario de carácter no remunerativo de $20.000 a efectivizarse en 5 cuotas de $5.000" Agregando que "En todos los distritos, la primer cuota se empezó a cobrar la semana pasada. Sin embargo, en nuestro distrito, nuestros trabajadores de la salud, no recibieron pago alguno" "En relación a esto, y teniendo en cuenta los dichos de la Secretaria General del sindicato de trabajadores Municipales, quien atribuyó esa falta de pago a un error en la carga de datos por parte del ejecutivo municipal y aseguró que esa cuota, por ese error en la carga, ya no iba a poder cobrarse, en el día de hoy presentamos en el HCD un pedido de informes para que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, nos informe como sucedieron los hechos que desembocaron en esa falta de pago de la primer cuota del bono extraordinario y si diseñaron alguna alternativa para el caso que efectivamente el personal de salud no pueda disponer de esa primer cuota" manifestaron los integrantes del bloque del Frente de Todos - Somos Rivadavia