Antonela, mamá de Bautista: «Lo único que puedo decir es que la última palabra la tiene Dios»

Tweet "Lo único que puedo decir que la última palabra la tiene Dios, no el hombre, ni la mujer y se que no lo voy a perder". Con estas palabras, Antonela Gómez, abrazada en todo momento por su madre, se dirigió a la gente que se acercó esta tarde a Pedir Justicia por lo ocurrido a su hijo. "Lo único que puedo decir que la última palabra la tiene Dios, no el hombre, ni la mujer y se que no lo voy a perder". Con estas palabras, Antonela Gómez, abrazada en todo momento por su madre, se dirigió a la gente que se acercó esta tarde a Pedir Justicia por lo ocurrido a su hijo. «No caigo, pero se que no lo voy a perder, Bauti está conmigo todavía. no caigo o no caí todavía. Les doy gracias a todos los que están acá. Siento que estoy levantada pero Dios me levanta y me levanta y me levanta y hoy puedo venir hasta acá y estar con todos ustedes para que me den fuerzas para seguir adelante. Yo se que Dios me lo va a dar. Y si Bauti no está por algo será.» En un momento se refirió al adolescente que conducía la moto. «Al otro chico no le tengo rencor, no le tengo odio, solamente Dios sabe; Dios y su justicia, solamente él se encarga, yo no voy a ser justiciera. Solamente él. Por lo tanto si algún familiar está acá … solamente digo que al menos hubiera hecho presencia. Agradecería a los profesores de su hijo, a los que se refirió mientras en una de sus manos sostenía la camiseta del club Atlético con la que jugaba Bautista. Esta tarde la institución deportiva se manifestó a través de las redes en varias oportunidades al tempo que acompañó a la familia. Antes de terminar sus palabras, las que fue pronunciando con mucha dificultad, habló del amiguito con el que estaba jugando anoche. A un costado sobre la vereda se encontraba Thiago (abrazado por Yanina, su mamá), el amigo de Bauti con quien jugaba a la pelota cuando fue embestido. Refiriéndose a él, lo señalo y dijo, «ayer estaba acá, jugando y hoy ya no», para luego quebrarse una vez más. «Solo le pido a Dios que me de fuerzas, nada más y seguir adelante. Hoy tiene que hacer algo, no me lo puede llevar, confío en que hay una oportunidad.» Antonela concluiría agradeciendo una vez más y contando que se retiraba porque la aguardaban los médicos en el hospital para informarle el estado de salud de su niño y los pasos que deberán seguir de acuerdo a las últimas novedades. El estado de salud de Bautista hasta la noche del martes El niño continúa en Terapia Intensiva, conectado al respirador, sin respuesta a los estímulos, por lo que el diagnóstico médico sigue siendo como informara esta mañana el Dr. Raúl Sala, muerte cerebral. Esta noche arribaría un equipo médico de Cucaiba a nuestra ciudad para determinar de manera definitiva el proceso de muerte cerebral con encefalograma, según sus protocolos. A partir de allí, se procedería (dependiendo de la voluntad de la familia, independientemente de lo que haya manifestado anteriormente).+ Vía: Distrito Interior Próximo >