El hombre al cual en la madrugada del domingo le entraron a la casa con intenciones de robo y que terminó corriendo a los delincuentes por el medio de calle habló en Master FM 102.1 y contó en detalle lo sucedido "La mamá de uno de los chicos me decía - no te robo - si no me robó pero entró a mi casa, mi privacidad".

LO QUE PASO

"El día anterior Verónica había escuchado un ruido y pensamos que había sido un gato. Al otro día ella había ido al dentista porque le dolia mucho una muela, además de que es de dormirse tarde, ella escuchaba que hablaban en el patio de luz. Es un patio privado de la casa, no es el patio común. Verónica corre la cortina y ve que estaban alumbrando con encendedores. Prende la luz y ellos no se dieron cuenta que había prendido la luz del pasillo. Me llama y me dice - fijate que hay alguien en el patio - miro y veo a uno y me voy para afuera (a la calle). Ahí veo que dos chicos salían caminando de al lado y no alcanzo a decirles nada que me dicen - nosotros venímos de comprar pero fijate que ahí al lado hay unos chicos" cuenta Costa.

El hombre de Marmolería El Ceibo agrega "Me quedó la sospecha porque ellos de golpe se bajaron a la calle y venían de ahí. Yo me fui para el lado de la casa de la vecina a ver si podía ver algo. En eso mi señora me dice - Marcelo llama a la policía que hay otros acá adentro - dejo a los chicos que estaban en la vereda y me fui a ver si podía agarrar a los que estaban adentro. Estaban a un metro de mi habitación, abren la puerta balcón y se meten".

Costa sigue diciendo "Cuando escuchan los gritos de mi señora, saltan el tapial de la vecina y cuando llegan a la calle se encuentran conmigo y ellos salen disparando para el lado de la Terminal y doblan para el lado de la gomería de Noé, ahpi voy llamando a la policía y pudimos agarrar a uno, el otro se me escapó y la verdad es que la policía llegó muy rápido, una barbaridad, les estoy agradecido".

BUSCABAN PLATA

"A mi no me van a decir que van a buscar un porro o una planta de marihuana a mi casa porque yo no fumo. Tenían un dato y fueron a buscar plata. Si me querían robar algo me robaban un casco, una bicicleta que tenía en el quincho. Para mi tenían, sin querer, un dato de una plata y yo justo no la tenía a la plata porque la había llevado. Yo no vi si llevaban armas o algún palo o hierro. Que le den gracias a Dios que no tenía un bufoso porque los sacó a tiros o me dan una paliza. Por 10 mil pesos te pegan una paliza o por un celular" manifestó bastante enojado el empresario del marmol.

HUBO PADRES QUE VINIERON A PEDIR DISCULPAS

"De los cuatro que entraron adentro de mi casa, a uno solo pudimos agarrar. Son todos chicos del barrio, hice la denuncia porque quiero saber que puede llegar a pasar. Quiero ir abriendo el paraguas por si sucede otra cosa".

Costas contó que pudo dialogar personalmente con los padres de uno de los chicos y por telefono con otro "El domingo a la noche apareció el papá y la mamá de uno de los chicos, me pidieron disculpas como padres y el lunes me llamó el papá de otro de los chicos. Yo también tengo hijos y no sabés que hacen los pendejos hoy, yo puedo decir pongo las manos en el fuego por mi hijo y por ahí te quemas. Uno puede tratar de enseñarles lo mejor y después las juntas lo llevan por otro camino y terminan haciendo cagadas. Hoy el porrito es un temazo acá en América".