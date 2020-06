Profesionales de la Salud reclaman que se pague el Bono Estimulo, adeudado en gran parte del país

Tweet Varias provincias de la Argentina aun no cobraron el Bono Estimulo y Fesprosa ya anunció su apoyo a las medidas de protesta en cada región. Varias provincias de la Argentina aun no cobraron el Bono Estimulo y Fesprosa ya anunció su apoyo a las medidas de protesta en cada región. Fesprosa reunió a su Consejo Directivo para elaborar una nota que le solicita a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación llegar a un acuerdo que refiera el pago del Bono Estimulo, el cual no fue abonado en varias provincias y en otras no fue efectivizado en su totalidad. La Comisión Directiva Seccional Erill de Escobar de CICOP-@Fesprosa se dirigió al ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires con el fin de solicitar condiciones de trabajo seguro para todx lxs trabajadorxs, insumos y mejoras salariales.



Nota https://t.co/WlcZgo7g4a pic.twitter.com/Ir2wCveb4G — Prensa FESPROSA (@PrensaFESPROSA) June 15, 2020 El caso de la provincia que conduce "Coqui" Capitanich es que los profesionales de la salud no cobraron el bono aun. El caso de la provincia que conduce "Coqui" Capitanich es que los profesionales de la salud no cobraron el bono aun. La Rioja El Gobierno riojano solo pagó "una porción minoritaria de los trabajadores", según informó el gremio. Provincia de Buenos Aires En la provincia más grande la Argentina, "el pago irregular afectó en particular a los municipios", pero en definitiva, los trabajadores no cobraron en su totalidad. En La Matanza hubo "medidas de acción directa decretadas por los profesionales comunitarios y de atención primaria". FESPROSA MATANZA reclama por el pago universal del bono como en todo el pais. pic.twitter.com/LW8jGdmWo2 — Jorge Yabkowski (@jorgeyaco) June 14, 2020 El gremio puntano "denunció a funcionarios jerárquicos del Ministerio de Salud provincial por acción discriminatoria en la elaboración de los listados, lo que derivó en el no cobro de un importante grupo de trabajadores". El gremio puntano "denunció a funcionarios jerárquicos del Ministerio de Salud provincial por acción discriminatoria en la elaboración de los listados, lo que derivó en el no cobro de un importante grupo de trabajadores". Tierra del Fuego Allí, sobre un total de 1000 trabajadores, 70 aun no recibieron el bono. Misiones Sobre 13.000 trabajadores solo cobraron la mitad. Jornada Provincial de paro de Siprus. La voz de Diego Ainsuain, Presidente del sindicato.https://t.co/GQFoweofz1#PaseAPlanta#ReaperturaParitariaYa#ReincorporaciónYA — Siprus (@SiprusSalud) June 9, 2020 Algo curioso ocurrió en la provincia que gobierna Omar Perotti, ya que un sector de los trabajadores no cobró "por errores en la carga de datos, mientras trabajadores de los centros de salud excluidos en el decreto 315 cobrarían a posteriori con fondos provinciales". Algo curioso ocurrió en la provincia que gobierna Omar Perotti, ya que un sector de los trabajadores no cobró "por errores en la carga de datos, mientras trabajadores de los centros de salud excluidos en el decreto 315 cobrarían a posteriori con fondos provinciales". Tucumán Cobraron 595 trabajadores. El Gobierno se comprometió a pagar el 19 de junio a otros 14.000, pero quedarían 1.900 trabajadores "sin resolver". Pagos parciales San Juan, La Pampa, Chubut y en sectores de la seguridad social como OSPLAD aun no fueron objeto de cumplimiento completo. La entidad gremial aun espera la respuesta de la cartera sanitaria que conduce Ginés García para poder resolver los pagos en todo el país.