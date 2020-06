Desde la Provincia insisten con medidas “drásticas” para evitar un “desastre”

Tweet El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, pidió menos flexibilización para evitar un colapso sanitario. El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, pidió menos flexibilización para evitar un colapso sanitario. En un nuevo capítulo sobre la necesidad de no avanzar con flexibilizaciones y volver incluso hacia atrás con algunas medidas, el Gobierno provincial volvió a la carga para diferenciarse de la Ciudad y pedirle a Nación la necesidad de endurecer la cuarentena por coronavirus. De hecho, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, advirtió que si no se adoptan “medidas más drásticas” para evitar la expansión en los contagios de coronavirus, “nos encaminamos a un desastre respecto del sistema de salud”. “La única receta válida para este virus es el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, dijo Bianco al volver a reclamar, en sintonía con todos los funcionarios bonaerenses, medidas más duras, sobre todo para la zona metropolitana. “Más allá de que ahora llega el virus a personas conocidas, somos conscientes que hay una circulación ampliada del Covid-19 en todo el AMBA”, dijo, y añadió que “si siempre había que cuidarse, ahora hay que hacerlo un poco más”. En declaraciones a radio FutuRöck, el detalló que se registra “un aumento en la circulación del virus” y expuso que el indicador que más preocupa al gobierno bonaerense “es el de casos cada 100 mil habitantes”. Y graficó que en territorio provincial hay en la actualidad “83 casos cada 100 mil personas” mientras que “la Ciudad tiene 512, seis veces más”. “Si no tomamos alguna medida más drástica, nosotros también nos encaminamos a los 500 casos cada 100 mil. Si eso sucede, nosotros tendríamos 50 mil casos en el Conurbano cuando hoy estamos en 14 o 15 mil”, analizó Bianco y vaticinó que si ello ocurre en un período corto de tiempo “implica un desborde del sistema sanitario”. “De seguir este ritmo de contagio, en un mes y medio llegaríamos a la saturación del sistema sanitario”, enfatizó el jefe de Gabinete y reflexionó que, “si no tomamos medidas más drásticas, nos encaminamos a un desastre”. En ese sentido ya se pronunció el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, quien estimó como ideal que la cuarentena se extienda por al menos tres meses más en el Área Metropolitana. Al respecto, Bianco se refirió a la tapa del diario Clarín de hoy, donde se expresa que el Gobierno bonaerense pretende extender la cuarentena por tres meses y dijo que ese matutino, “una vez más, demuestra animosidad respecto de nuestro gobierno”. Para el funcionario, se hizo “una interpretación capciosa” de los dichos del viceministro “quien dijo que esto puede ser un proceso que dura más de lo que habíamos pensado”. Vía: DIB Próximo >