Sin ascensos ni bono, recarga horaria y dudas por aguinaldo: La bronca en la Bonaerense

Los uniformados están que braman. A esto debe sumarse la falta de aumento salarial en lo que va del 2020. "La cosa no da para más", manifiestan. Pase y vea el porqué de este situación límite. Un profundo malestar está creciendo a pasos agigantados en el seno de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyos integrantes viven en carne propia una acaudalada recarga horaria, no tienen ni noticias de los ascensos –que debieron haber sido otorgados a principios de año–, ni por asomo cobraron –ni lo harán en el futuro– el bono que el Gobierno nacional le otorgó a las fuerzas de seguridad por estar "en la primera línea" del combate al COVID-19, y tienen profunda incertidumbre sobre el pago del medio aguinaldo... ni hablar de aumento salarial. Los distintos agentes de la fuerza de seguridad más grande de la Argentina mastican bronca con cada día que pasa de este 2020, ya que observan a un ministro como Sergio Berni, quien se pasea por cuanto medio de comunicación lo convoque, o se compara con Manuel Belgrano, mientras que al mismo tiempo no atiende el más ínfimo de sus reclamos. Desglosando punto a punto el reclamo de los uniformados, sostienen que hicieron toda la capacitación necesaria e incluso asistieron al menos una vez por semana por largos meses al Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales (CAEEP) para que a fines del 2019 les fuera concedido el tan merecido ascenso, que además se otorga por antigüedad, cada 5 años. El ascenso, junto con la suba de rango en el escalafón policial, implica un considerable aumento en el sueldo que mes a mes percibe el uniformado. "Solamente se lo dieron a los acomodados, al chofer de, al que hace POLAD en... es lamentable pero tengo camaradas con 18 años de antigüedad que ya son mayores o capitanes, y yo con 25 apenas soy sargento", confiaba una calificada fuente consultada por ANDigital. Como si todo esto fuera poco, en lo que va del año no recibieron un solo peso de aumento salarial, ni siquiera fueron "beneficiados" con los bonos que la gestión de Axel Kicillof otorgó a los agentes de la Ley 10.430 en concepto de adelanto de paritarias –en rigor, es un adelanto a una paritaria que, a mediados de junio, no tiene ningún indicio de llegar a concretarse–. Además, del tan mentado bono de $ 5.000 a abonarse con los haberes de abril de 2020 que el presidente Alberto Fernández anunció con bombos y platillos para el personal de seguridad (nacional), esos que "siguen trabajando día a día para garantizar que se cumpla el aislamiento social, preventivo y obligatorio", ni noticias. "A nosotros hoy nos obligan a hacer 12 horas cores (extras) por semana, con lo cual al tener jornadas de 12 horas corridas trabajadas por 36 de descanso, hay tres días en los que sólo volvemos a casa para descansar. Esa hora core nos la pagan $ 60 para el personal de a pie y $ 80 para los choferes, y nos impide hacer nuestras POLAD (policía adicional, que se cumplen en bancos, sindicatos, centros comerciales o donde se requiera); la POLAD más barata está $ 180, entonces hay una pérdida grande para nosotros, que es mayor si tenemos en cuenta el peligro de que podamos perder ese puesto por no poder concurrir durante 3 días seguidos por semana", asegura indignada aquella misma fuente. A modo de frutilla del postre, existe una fuerte versión que indica que las complicaciones de liquidez de la Provincia –no es ninguna novedad que el Gobierno de María Eugenia Vidal dejó un rojo en las finanzas que aflora en cada tapa que se levanta o cajón que se abre– redundarían en un pago en cuotas del medio aguinaldo del año 2020, lo que terminaría de encender la mecha cada vez más corta de los asalariados policías de la provincia de Buenos Aires. "A mí me gustaría que los periodistas le pregunten a Berni cómo puede ser que al personal ascendido no se le conceda el ascenso... ya que no hay aumento de sueldo, que por lo menos le den el ascenso, porque sabemos que si no lo largan ahora hasta fin de año olvidate; hay que hacer ruido", relató otro uniformado, que reviste en Ezeiza. La olla está a punto de explotar, y en un momento muy delicado. Todo está en manos de las autoridades.