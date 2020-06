Definitivo: la Liga Nacional canceló oficialmente la temporada 2019-2020

Tweet En principio, la decisión era seguir la competencia con los ocho primeros equipos de la tabla o juntar la competencia en una región en la que los casos no abunde. Bajo la modalidad de "terminación temprana de la competencia", concluye la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional, sin campeón, ni descensos a la Liga Argentina. En principio, la decisión era seguir la competencia con los ocho primeros equipos de la tabla o juntar la competencia en una región en la que los casos no abunde. Bajo la modalidad de "terminación temprana de la competencia", concluye la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional, sin campeón, ni descensos a la Liga Argentina. Luego de realizar las audiencias con el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y las presentaciones de la Guía básica para la práctica de básquetbol durante la pandemia y la Guía de Competencias AdC, ante las autoridades nacionales, el Comité de Crisis conformado por AdC y CABB comunicó que de acuerdo a la situación actual que vive la Argentina en torno a la pandemia del coronavirus COVID-19, se da por finalizada la temporada 2019/20 de la Liga Nacional de Básquetbol. La medida confirmada por las autoridades se toma a partir de análisis de la situación actual del país. En el comunicado se deja en claro que la postura se determina "con el objetivo de resguardar la salud pública y evitar la circulación entre provincias. Con la premisa de disminuir el riesgo potencial de trasladar el virus con la circulación de las delegaciones". ℹ️ Comunicado Oficial #9 - Coronavirus



El Comité de Crisis AdC - CABB y Mesa Ejecutiva de la Asociación de Clubes anuncian que bajo la modalidad de terminación temprana de la competencia, se da por finalizada la temporada 2019/20 de la Liga Nacional.



"La prioridad en estos meses de gestión fue la salud de todos los participantes de la Liga Nacional y atender las sugerencias de los equipos profesionales. Desde el Comité de Crisis AdC - CABB le queremos agradecer al Ministro de Turismo y Deportes, Matias Lammens. En nombre de la Mesa Ejecutiva de AdC, le quiero dar las gracias a todos los clubes por el esfuerzo realizado. Lamentablemente no tenemos certezas para ampliar la espera y las sugerencias del Ministerio de Salud son claras. Por eso ya empezamos a trabajar para diseñar la próxima temporada", destacó el presidente de AdC, Gerardo Montenegro. "Lamentablemente la condición sanitaria general, de traslados, de circulación de los equipos y locación de algunos de ellos, impiden la posibilidad de finalizar La Liga teniendo un campeón en la cancha. Nos vemos obligados a dar por cancelada la misma. Hicimos el esfuerzo todos juntos con la compañía del Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, pero las condiciones sanitarias lo impiden. Quiero agradecer a los clubes que participan y trabajan en todas las categorías. A futuro vamos a tener una Liga Nacional más fuerte y que de esto vamos a salir todos juntos y unidos como corresponde. No tengo dudas que vamos a salir fortalecidos, todos los clubes juntos, los dirigentes y toda la comunidad del básquet", expresó el presidente de CABB, Fabián Borro. "Sabemos del esfuerzo y gestión que han realizado desde el Comité de Crisis para poder terminar la temporada, los jugadores siempre apoyaron esa voluntad. Es una pena la culminación temprana, pero la realidad nos impone a actuar con responsabilidad y preservar ante todo la salud e integridad de todos los protagonistas", detalló el presidente de AdJ, Michael Stura.