Por ahora no hay chance que regrese el transporte de larga distancia en provincia

Así lo explicó el subsecretario de Transporte bonaerense, Alejo Supply. Pese a que se avanza con protocolos de bioseguridad y que algunas provincias habilitaron viajes entre ciudades, el transporte de media y larga distancia en la provincia de Buenos Aires aún no tiene fecha de regreso debido a que los casos de coronavirus siguen en aumento. Según explicó el subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Alejo Supply, habilitar el transporte haría que el virus se esparza entre ciudades, por lo que por ahora es inviable. "Si volviéramos a poner la media y larga distancia regaríamos el virus por toda la provincia. Hoy no se puede aplicar", lanzó el funcionario. De esta manera, descartó que pudiera volver el servicio de transporte de media o larga distancia, al insistir en que el problema en relación a la propagación del coronavirus es la circulación de la gente, algo que desde la Provincia vienen marcando con insistencia. "Tenemos 9 millones de viajantes en transporte público y particular. La idea es que eso tienda a bajar o se mantenga en esos niveles ya que la circulación es lo que hace que circule el virus. Más allá del transporte sí o no, el problema es la circulación de gente, la circulación que estamos teniendo", dijo el funcionario en declaraciones a El Destape Radio. Cabe recordar que los más de 15 mil micros de larga que recorren unos 1.600 destinos turísticos de todo el país trabajan con protocolos de bioseguridad, que les permitirían estar preparados para cuando puedan volver a la actividad. Sin embargo, las autoridades aún no le ponen fecha. En este contexto y ante la crisis del sector, el Gobierno nacional estableció una compensación de emergencia de hasta $ 50 millones a las empresas de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional, que hayan prestado servicios en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. (DIB)