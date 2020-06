ATE y Suteba le marcan la cancha a Kicillof: rechazan el pago en cuotas del aguinaldo

Tweet Al rechazo de los estatales, se sumaron los docentes. “Entendemos las erogaciones que está haciendo el Gobierno para enfrentar las consecuencias negativas de la pandemia, pero el camino no es afectar ni el salario ni el aguinaldo de los Trabajadoras, sino avanzar en el cobro del Impuesto a la Riqueza que grave a las grandes fortunas”, dijo Baradel. Al rechazo de los estatales, se sumaron los docentes. “Entendemos las erogaciones que está haciendo el Gobierno para enfrentar las consecuencias negativas de la pandemia, pero el camino no es afectar ni el salario ni el aguinaldo de los Trabajadoras, sino avanzar en el cobro del Impuesto a la Riqueza que grave a las grandes fortunas”, dijo Baradel. Tras el comunicado que sacó ATE, el Frente de Unidad Docente se posicionó en la misma sintonía, rechazando el intento del gobierno bonaerense por desdoblar el pago del aguinaldo de junio. Así, Axel Kicillof se enfrenta al mismo tiempo a dos de sus principales socios sindicales, que no dudaron en salir a rechazar abiertamente la medida que piensa implementar Provincia. Aun luego de que Provincia aclarara que lo hará solo para aquellos que cobren 80 mil pesos por mes. El titular de Suteba, Roberto Baradel, fue severo al respecto: “Reclamamos tanto al Gobierno Nacional como al Gobierno Provincial que reviertan la decisión de afectar una parte del cobro del aguinaldo a un sector de los Trabajadores Estatales y de los Docentes”, sostuvo el gremialista. Pero la sintonía con los estatales no termina ahí, ya que los docentes también plantearon que –en todo caso- los recursos que faltan deben salir de los sectores concentrados de la economía. “Entendemos las erogaciones que está haciendo el Gobierno para enfrentar las consecuencias negativas de la pandemia, pero el camino no es afectar ni el salario ni el aguinaldo de los y las Trabajadoras, sino avanzar en el cobro del Impuesto a la Riqueza que grave a las grandes fortunas”, apuntó Baradel. En tanto, desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense argumentaron que el hecho de pagar en dos o varias cuotas el aguinaldo de junio afecta a uno de los sectores esenciales en el marco de la pandemia del Covid-19. “Los y las Docentes estamos sosteniendo la Escuela pública, a pesar de la sobrecarga horaria y de las dificultades y gastos que suponen estar conectados con nuestros Alumnos cotidianamente de forma online”, manifestaron en un comunicado oficial. “Las erogaciones extraordinarias que el Estado necesite para enfrentar esta situación de emergencia no se pueden obtener de afectar el cobro en tiempo y forma de los salarios y el aguinaldo de los/las Trabajadores/as Estatales, sino que deberían explorarse otros instrumentos impositivos que se apliquen a quienes tienen mayor capacidad contributiva”, agregaron. Próximo >