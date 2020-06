Leandro Toribio expuso públicamente que esta en contra de la expropiación de Vicentín

Tweet El Concejal del Frente de Todos acompaño el Proyecto de repudio presentado por el bloque de Rivadavia Primero y tuvo un voto contrario a su propios compañeros de bancada al expresar "No comparto la expropiación de la empresa y voy a acompañar el proyecto del oficialismo por convicción. y tuvo un voto contrario a su propios compañeros de bancada al expresar Fue sin dudas, el tema en discución y debate más importante de la Sesión Pública Ordinaria Nº 4/2020 la intervención y expropiación de Vicentín por parte del Gobierno Nacional y así expresaron sus diferentes posturas los ediles rivadavienses ante el proyecto de repudio presentado y defendido por los integrantes de Rivadavia Primero en una Sesión que duró cerca de dos horas y media. Al presentar el Proyecto la concejal Paula Barrios Barrios lo defendió diciendo "cuando hay un concurso de acreedores es el juez quien debe decidir sobre el saneamiento del deudor" hablando del respeto a la división de poderes y de cumplir con lo que dicta la Constitución Nacional. Mercedes García Duperou del Frente de Todos fue lineal en cuento al documento impreso por el Gobierno Nacional para que sus diputados, senadoresy concejales tengan "letra" en cuanto a la defensa de la expropiación y después de criticar a Mauricio Macri hizo un paralelo con Vicentín y algunos casos de expropiación que se dieron en el gobierno local. Por su parte Jorge Pablo Rosolen Pte. del HCD dejó su lugar en la presidencia y bajo a su banca para rebatir los argumentos expresados por la edil del Frente de Todos expresando que la expropiación que se dio en América "tuvo la participación de los tres poderes; del Ejecutivo, el visto bueno del HCD y la participación de la Justicia ya que allí se acordó con la dueña" Hablando ya expresamente sobre Vicentín, Rosolen les remarcó a llos ediles del Frente de Todos "“La mayor parte de la plata se la dio el gobierno de ustedes, no el gobierno nuestro” contando que de la deuda que tiene el Grupo Cerealero con el Banco Nación dos tercios fueron entregados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y un tercio por el Macri. En el final llegaría la palabra del Concejal Leandro Toribio del Frente de Todos y ex Presidente de la Sociedad Rural de Rivadavia quien fiel a sus principios acompaño el proyecto del oficialismo en Rivadavia diciendo "Hablar de soberanía alimentaria es un error porque nuestro país produce alimentos para más de 400 millones de personas" Toribio agradeció sus compañeros de banca por respetar sus ideas y expreso que "no comparto la expropiación de Vicentín" hablando también de su rol como productor agropecuario, recordando que estuvo en contra de las retenciones y finalizó diciendo "Voy a acompañar el proyecto del oficialismo por convicción". Así la votación de este proyecto finalizó 9 votos por la afirmativa (Rivadavia Primero y Toribio) y 3 votos por la negativa (Sallaber, Hernández y García Duperou) 1.-APROBACIÓN DE ACTAS: (Todas fueron aprobadas por Unanimidad) • Sesión Publica Extraordinaria Nº 1/2020 (06/01/2020) • Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes (16/01/2020) • Sesión Publica Extraordinaria Nº 2/2020 (16/01/2020) • Sesión Publica Extraordinaria Nº 3/2020 (22/01/2020) • Sesión Publica Extraordinaria Nº 4/2020 (13/02/2020) • Sesión Pública Inaugural (02/03/2020) • Sesión Pública Ordinaria Nº 1/2020 (12/03/2020) • Sesión Pública Extraordinaria Nº 5/2020 (16/03/2020) • Sesión Pública Especial Nº 1/2020 (15/05/2020) 2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 2.1. del Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen - Resolución Nº 447/2020: Adhiriendo al reclamo de los agentes de salud local, provincial y nacional ante la Pandemia COVID – 19. 3.- ASUNTOS ENTRADOS: 3.1. Bloque Frente Todos Somos Rivadavia, Proyecto de Ordenanza: Creando la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad Sexual en el ámbito Municipal. PASO A COMISIÓN 3.2. Bloque Rivadavia Primero – Juntos por el Cambio, Proyecto de Resolución: Rechazando el Volante J.P. Nº18/20 de Jefatura Policial de la Provincia de Bs. As. que resiente operatividad de la Policía Comunal del Distrito - APROBADO POR UNANIMIDAD 3.3 Departamento Ejecutivo: Solicitando al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, una asistencia financiera en el marco del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal. APROBADO POR UNANIMIDAD 3.4. Bloque Rivadavia Primero – Juntos por el Cambio, Proyecto de Resolución: Repudiando el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 522/2020, por el que se intervino al Grupo Vicentin SAIC. APROBADO POR UNANIMIDAD 3.5 del Departamento Ejecutivo 562/20: Prorrogando hasta el 7 de julio del 2020 la vigencia del Decreto Municipal Nº 390/2020 APROBADO POR UNANIMIDAD 3.6. del Departamento Ejecutivo 583/20: Exceptuando (en el Distrito de Rivadavia) del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular al personal afectado a las actividades del servicio doméstico. APROBADO POR UNANIMIDAD 4.- ASUNTOS VARIOS < Prev Próximo >