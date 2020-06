Rivadavia recibirá 8 millones de pesos de provincia a tasa cero

Tweet Ese es el monto del acuerdo logrado por el Intendente Javier Reynoso via Zoom con el Gobernador de la Provincia Axel Kicillof gracias a la firma de convenio de asistencia financiera para afrontar las dificultades económicas que presenta la pandemia en los distritos. Ese es el monto del acuerdo logrado por el Intendente Javier Reynoso via Zoom con el Gobernador de la Provincia Axel Kicillof gracias a la firma de convenio de asistencia financiera para afrontar las dificultades económicas que presenta la pandemia en los distritos. La Provincia se asegura el reintegro del crédito ya que descontará dos millones por mes de lo que tenga recibir Rivadavia por coparticipación. El destino será el pago de haberes municipales del mes de mayo. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, continuaron este miércoles con la firma de convenios de asistencia financiera con los intendentes de la segunda, cuarta (lo hizo Reynoso) y séptima sección electoral, para afrontar las dificultades económicas que presenta la pandemia para los distritos. La cuarta sección recibió un total de 219,8 millones de pesos, la séptima 103,8 millones y la segunda 159,4 millones de pesos. Esta etapa de la asistencia financiera, que se otorga a los 135 municipios, consta de un total de 3000 millones de pesos y se hará a través de Aportes No Reintegrables. La suscripción de los convenios se realizó vía teleconferencia y estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Teresa García, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco. “Esto se instrumentó de una manera muy rápida, gracias a la coordinación política que tenemos con el Gobierno nacional, y una concepción común de dónde están los problemas y cómo abordarlos”, aseguró Kicillof durante la reunión con los intendentes. Próximo >