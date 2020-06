Caso sospecho de Covid en Tejedor: Es una presa de Trenque Lauquen que asegura contacto con Buenos Aires

Tweet “El paciente sospechoso se encuentra en observación en el Hospital Garré de Carlos Tejedor, el mismo no es del Distrito de Carlos Tejedor”, es la información que se difundió desde Prensa Municipal cuando se informó que existía un caso sospechoso de coronavirus COVID 19 , pero no se informaba a qué localidad era. “El paciente sospechoso se encuentra en observación en el Hospital Garré de Carlos Tejedor, el mismo no es del Distrito de Carlos Tejedor”, es la información que se difundió desde Prensa Municipal cuando se informó que existía un caso sospechoso de coronavirus COVID 19 , pero no se informaba a qué localidad era. Se trata de una mujer que estaba prensa en Trenque Lauquen y que había sido trasladada a la comisaria de Carlos Tejedor. No está del todo claro cuándo es que la paciente ingresó al distrito en calidad detenida, pero está confirmado que ingresó al distrito durante la cuarenta por orden de un juez. Las fuentes consultadas no coinciden si fueron personas cercanas o la propia presidiaria quienes aseguraron que ella estuvo en contacto con personas del Gran Buenos Aires. Hay cierto consenso de que son pocas las posibilidades de que la persona detenida tenga coronavirus, dado que desde marzo las cárceles no pueden recibir visitas, por lo que las chances de estar en contacto con alguien que tenga COVID 19 serían bajas. Pero al haber presentado síntomas y las declaraciones de haber estado en contacto con alguien de Buenos Aires, hicieron que se realice el hisopado. Una vez más el ocultamiento de información genera una polémica innecesaria. De haber informado desde el comienzo de dónde era la persona hubiese evitado tantos rumores, y quizás ni se hubiese sabido que era una presa. Aunque también, hay que decirlo, los rumores ya estaban circulando, y no es para menos en el hospital trabaja mucha gente. Vía: Tejedor Noticias Próximo >