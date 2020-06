Desde Rivadavia Primero piden informes sobre porque no esta esta funcionando el Plan FinES

Tweet Los ediles del oficialismo en Rivadavia presentaron este miércoles en la 4° Sesión Pública realizada en el Honorable Concejo Deliberante un pedido de informes que elevarán a Nación, Provincia y la Inspectora Jefe Regional para que expliquen porque no comenzó el ciclo lectivo 2020 y aún no fueron designados los docentes y coordinadores. Los ediles del oficialismo en Rivadavia presentaron este miércoles en la 4° Sesión Pública realizada en el Honorable Concejo Deliberante un pedido de informes que elevarán a Nación, Provincia y la Inspectora Jefe Regional para que expliquen porque no comenzó el ciclo lectivo 2020 y aún no fueron designados los docentes y coordinadores. El plan FinEs un programa educativo para jóvenes y adultos que deseen terminar sus estudios. En Rivadavia (como en toda PBA), los alumnos de primer y segundo año, no han comenzado aún el ciclo lectivo 2020, y los docentes y coordinadores no han sido designados. Desde Rivadavia Primero se preguntan "¿Dónde queda el derecho al acceso a la educación de estos alumnos? ¿y las certezas sobre el trabajo y designaciones de los docentes?¿Donde están los que deberían levantar la voz y defender sus derechos? "Desde el bloque de Concejales de Rivadavia Primero-Juntos por el Cambio, presentamos un Pedido de informes a los Min. de Educación de Nación y PBA, y a la Inspectora Distrital, para q informen y arbitren los medios necesarios para q con carácter urgente se revierta esta situación y se de respuesta a los alumnos, coordinadores y docentes de FiNes" dijeron los ediles. < Prev Próximo >