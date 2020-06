Tweet Los ediles del bloque del Frente de Todos - Somos Rivadavia expresaron que la ayuda financiera para erl distrito de Rivadavia es exactamente de $ 18.100.00 que llegan por el Fondo de Emergencia Sanitaria (8 millones) y por Aportes no Reintegrables (10 millones 100 mil pesos). Los ediles del bloque del Frente de Todos - Somos Rivadavia expresaron que la ayuda financiera para erl distrito de Rivadavia es exactamente de $ 18.100.00 que llegan por el Fondo de Emergencia Sanitaria (8 millones) y por Aportes no Reintegrables (10 millones 100 mil pesos). Los ediles explicaron "El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, firmaron convenios de asistencia financiera con los intendentes de los 135 Municipios de la Provincia de Buenos Aires" "Se trata de un Aporte No Reintegrable (ANR) para afrontar las dificultades económicas que presenta la pandemia para los distritos. La cuarta sección (a la que pertenece Rivadavia) recibió un total de 219,8 millones de pesos" Los ediles dijeron dieron los números "A Rivadavia le corresponden DIEZ MILLONES CIEN MIL PESOS ($10.100.000) que serán utilizados para pago de sueldos y aguinaldos" Para agregar "QAsimismo, en el día de ayer, en la última sesión del HCD aprobamos un pedido de asistencia financiera en el marco del “Fondo especial de emergencia sanitaria para la contención fiscal municipal” creada por el decreto N° 264/20 por la suma de OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000), reembolsables sin costo de financiamiento (a TASA CERO)". Próximo >