A pesar de la muerte de Bautista Gómez: otorgaron la libertad a Elias Román

El joven de General Villegas imputado por la muerte de Bautista Gomez fue liberado en la tarde del jueves por la Jueza de Garantía, Dra. Anastasia Marquez. El joven de General Villegas imputado por la muerte de Bautista Gomez fue liberado en la tarde del jueves por la Jueza de Garantía, Dra. Anastasia Marquez. Roman estaba alojado en la comisaría de Ameghino. Había declarado ayer ante el Fiscal Arcomano quien había pedido su detención. El Fiscal Fabio Arcomano, del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, había pedido la detención para el joven conductor de la moto que atropelló al niño, en barrio la Trocha. Hizo la solicitud luego de tomarle declaración al imputado, que el día del accidente manejaba una moto sin luces y con sus partes adulteradas («descachada» en la jerga). Además, se supo que no cuenta con licencia de conducir y que el rodado, de 110 cc., tenía pedido de secuestro por robo. Datos sueltos, para nada menores, que engrosan la causa por el trágico accidente que sufrió Bautista, quien falleció al día siguiente en el Hospital, por las lesiones sufridas. Para la Jueza, las diferentes cuestiones planteadas en la causa que tiene como imputado a Román no pudieron ser acreditadas, como por ejemplo el exceso de velocidad (no habría frenadas en el lugar donde se produjo el hecho y la moto no contaba con velocímetro); o que el joven haya huido del lugar como dicen los rumores. Román habría declarado que se bajó de la moto para preguntar cómo estaba el nene y luego se fue. Y Marqués valora lo que dice el acusado, que sostiene haberlo asistido. Un punto de vista diferente a la Fiscalía. Por otro lado, Arcomano había caratulado la causa como Homicidio Culposo Agravado, y la Jueza considera que no hay agravantes. Román queda libre en un clima de presión social frente a lo ocurrido. Con dos marchas realizadas por familiares y amigos de la pequeña víctima: una en el mismo barrio La Trocha y otra el jueves, hasta el centro de la ciudad, en la que se detuvieron frente al Palacio Municipal y en un mensaje dirigido al intendente pidieron justicia por Bautista.