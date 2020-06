Un grupo de alumnos de la Secundario 5 hicieron un radio teatro que podés escuchar este viernes en Master FM

Tweet Esteban Gómez (6° Año), Magalí Harwight (5° Año) y Valentina Rivero (2° Año) son parte de un grupo de chicos de la Escuela Secundaria N° 5 que para conmemorar los 200 años de la creación de la Bandera idearon un radio teatro que se podrá escuchar este viernes a las 11 de la mañana en las radios de Rivadavia. Los chicos cuentan que el proyecto nació junto a las profesoras de matemáticas de todos los años "para salir de los vídeos que se realizan porque por la pandemia es lo único que se puede hacer, decidimos hacer un radio teatro" "Queríamos salir un poco de los vídeo, y nos dimos cuenta que no muchos adultos manejan las redes y si escuchan las radios entonces decidimos hacer un radio teatro " agrega Magalí A su turno Valentina cuenta de que se trata lo realizado "es una obra en la cual leemos y actuamos a través del audio y la idea es pasarla por todas las radios para que todos lo puedan escuchar". COMO VIVEN LOS JÓVENES LA PANDEMIA "A la larga te acostumbras pero te jode un poco que no puedas tener ciertas libertades y más que nada en la etapa de la adolescencia. Yo estoy en el último año y no se puede disfrutar como deberíamos disfrutar" dice Esteban. El jóven agrega "estas en tu casa, no podes ver a tus compañeros, las clases virtuales son dificiles, la promo 2020 va a quedar en la historía" Magalí dice que no muchos tienen computadoras (ella no tiene) y debe imprimir todas las actividades y hacerlas en su casa por videollamada con los profesores "llega un momento en que te acostumbras" . Valentina cursa segundo año "es algo dificil por no tener la atención del profesor justamente en la clase pero una vez que te acostumbras es fácil hacerlo después". LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO RADIO TEATRO Forman parte de este grupo, un alumno de 6to, 3 alumnos de 5to, 2 alumnos de 4to, uno de 3ero y una de 2do. LA PROFESORA LUCIANA MAGGIONI SE REFIRIO AL MOMENTO QUE VIVEN LOS CHICOS "Se trabaja más, para algunos docentes esto ha sido un cachetazo de virtualidad porque no estabamos preparados y la clase presencial no se cambia por nada. De hecho hablando con los chicos todos dicen que debemos volver al aula porque los grandes, los chicos todos queremos volver al aula" Luciana destaca la buena voluntad de los alumnos "porque como te contaban ellos, sino tienen compus, sino pueden imprimir, avisan y eso esta bueno. La mayoria de los chicos cumple con su trabajo. Para nosotros es adpatarnos a una nueva forma de trabajar". En el final de la nota los alumnos de la Secundaria 5 contaron de que manera se realizó la grabación del radio teatro que vamos a disfrutar este viernes a las 11 de la mañana en el aire de Master FM 102.1 MIRÁ LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >