El Concejal mandato cumplido Carlos Aguirre nos visito en la radio del Grupo Master en el Día de la Concientización sobre Seguridad Vial en el Distrito de Rivadavia, día que se conmemora para recordar a Denis Martín y habló sobre el tema. EL PORQUE DE LA FECHA "Esta fecha es una forma que buscamos desde el Concejo Deliberante de tener en nuestra comunidad, en nuestro distrito a Denis presente. Porque el siempre se preocupaba por las cuestiones de tránsito y se ocupaba también. Siempre venía con alguna inquietud, preocupado por las cosas que pasaban y ver que podía hacer para mejorar esas cuestiones" contó Aguirre. "Denis no se quedó solo en la preocupación sino que se ocupaba como dije, el llevaba su simulador de manejo a la plaza para que los chicos lo usen, vean y aprendan y generar conciencia. Él incentivaba a hacer y a trabajar en eso. Esta fecha es en homenaje a él". SEGURIDAD VIAL "El tema tenemos que trabajarlo día a día, hora a hora y minuto a minuto" dijo Aguirre, "Nosotros tenemos que trabajar muchisimo en generar conciencia y que somos los responsables con nuestros actos, basicamente cumplir y respetar al otro. La vía pública es el lugfaer donde todos convivimos en el sistema de tránsito ya sea como conductores, peatones y si yo no te respeto por más leyes, normativas y controles que hayan esto no funciona. Así terminamos con una cifra de 20 muertos por día". HACE FALTA MÁS TRABAJO EN SEGURIDAD VIAL "Un poco se ha perdido el trabajo que veníamos realizando, no solo desde el gobierno sino desde todos los estamentos, empresas, estado etc" explica el ex concejal. "El tránsito nos cuesta más vida que algunas enfermedades pero es algo que tenemos naturalizado, no le damos la difusión o la importancia que tendría que tener" LOGRAMOS MUCHO "Logramos que se use mucho el casco, logramos que se use bastante el cinturón de seguridad, logramos mucho trabajo en las escuelas, concientización trabajando junto a maestros, directivos, y parece que no pero eso se replico porque los niños son los que van generando conciencia, ellos mismos son los que nos van a hacer controles. Creo que ese fue un buen trabajo que se hizo. La falta de continuidad en el trabajo hace que se vaya perdiendo" manifiesta Aguirre respecto a lo que se trabajo en Seguridad Vial.- MIRÁ LA NOTA COMPLETA