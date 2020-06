Escándalo entre intendentes terminó en la Justicia

Tweet El conflicto entre el jefe comunal de Dolores, Camilo Etchevarren y el alcalde de Castelli, Francisco Echarren, ocurrió porque el primero no dejaba ingresar a la ciudad al segundo a visitar a su hijo recién nacido. Hubo denuncia de por medio y el juez Marcos Val falló en favor del flamante padre. El conflicto entre el jefe comunal de Dolores, Camilo Etchevarren y el alcalde de Castelli, Francisco Echarren, ocurrió porque el primero no dejaba ingresar a la ciudad al segundo a visitar a su hijo recién nacido. Hubo denuncia de por medio y el juez Marcos Val falló en favor del flamante padre. La pandemia del coronavirus ha devenido en conflictos de todo tipo entre mandatarios, en su mayoría por las rutas de acceso que comunican a las distintas localidades. En general, las discusiones giran en torno a la habilitación o no de la circulación por temor al contagio del covid-19. Sin embargo, hay un conflicto que dio la nota: un intendente no dejaba entrar a otro para que pueda conocer a su hijo. La polémica se generó entre el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, y el jefe comunal de Castelli, Francisco Echarren. El dolorense no le permitía el ingreso al flamante padre, a la ciudad. Esto motivó acciones legales por parte del alcalde. El intendente había denunciado al intendente de Dolores Camilo Etchevarren por negarle el acceso a Dolores para el parto. Sucede que en la jornada de ayer, Echarren se trasladó en su auto a Dolores con su pareja, a quien acompañó hasta la internación. Luego regresó a Castelli y cuando pretendió volver a ingresar a la ciudad donde estaba internada su novia, las fuerzas de seguridad no se lo permitieron por estar fuera del horario permitido. Cabe señalar que a partir de las 19 no puede ingresar nadie que no tenga domicilio en la ciudad. "Fui a llevarle la leche a Florentino (su segundo hijo), que nació a las 11, no toma la teta y tenía hambre: la mamá me llamó para que le llevara la leche. Voy y en la entrada, a Dolores, me para la Policía y me dice que por orden del intendente Camilo Etchevarren no podía entrar a la ciudad, por más que vaya a llevarle leche a mi hijo recién nacido". No obstante, en horas de la tarde llegó la resolución del juez Marcos Val, quien falló a favor de Echarren para que pueda ingresar a Dolores a acompañar a su mujer y visitar a su hijo recién nacido. Notificado del guiño de la Justicia, el jefe comunal manifestó su alegría en redes sociales. < Prev Próximo >