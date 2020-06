Alcalde PRO apuntó a cuatro distritos por impedir el ingreso de familiares y transportistas

Tweet El jefe comunal asegura que los municipios no dejan pasar a camiones locales que abastecen al comercio de esas ciudades. Además, obstaculizan las visitas de progenitores separados que tienen que transportar niños o niñas o adolescentes al domicilio ubicado en uno de ellos. Pide la intervención de Kicillof El jefe comunal asegura que los municipios no dejan pasar a camiones locales que abastecen al comercio de esas ciudades. Además, obstaculizan las visitas de progenitores separados que tienen que transportar niños o niñas o adolescentes al domicilio ubicado en uno de ellos. Pide la intervención de Kicillof El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (Juntos por el Cambio) no anduvo con vueltas y fue directamente hasta el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mediante una nota enviada en el día de hoy. El alcalde macrista informó al mandatario provincial que los municipios de Bolívar, Daireaux, Laprida y Tapalque, a pesar de los permisos vigentes, impiden el ingreso a sus localidades de transportistas locales, quienes abastecen al comercio de aquella localidad con insumos declarados “esenciales”. Galli señala en el escrito que "este impedimento se extiende a los progenitores separados que tienen que transportar a sus niños o niñas o adolescentes al domicilio ubicado en algunas de estas ciudades, donde vive el otro par, pese a la sentencia judicial que dispone la visita regularmente". Al respecto, el jefe comunal calificó a esa actitud como "avasallante de derechos personales, económicos y sociales en contra de los ciudadanos olavarrienses, que se ven vulnerados por decisiones que exceden el marco “sanitario” o de “emergencia” que lamentablemente vivimos como consecuencia de la ya reconocida pandemia". En la nota, Ezequiel Galli pidió al Gobernador Kicillof que "intervenga, gestionando, expidiendo u interviniendo, con el fin de que culminen estos impedimentos que perjudican a los ciudadanos que represento". Próximo >