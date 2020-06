¿Se cae la operación Vicentin? Fallo judicial restituyó al directorio de la empresa

Tweet El juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, dispuso este mediodía que el directorio de la cerealera vuelva a ocupar sus funciones y desplazó a los interventores dispuestos por el presidente Alberto Fernández. No obstante, estos últimos podrán permanecer como veedores. La medida es por 60 días y puede ser prorrogable El juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, dispuso este mediodía que el directorio de la cerealera vuelva a ocupar sus funciones y desplazó a los interventores dispuestos por el presidente Alberto Fernández. No obstante, estos últimos podrán permanecer como veedores. La medida es por 60 días y puede ser prorrogable Tras el anuncio con bombos y platillos del Presidente Alberto Fernández respecto de la intervención de la cerealera Vicentin y hasta el envío de un proyecto para la expropiación de la empresa, hoy llegó un fallo judicial que complica los planes del gobierno nacional. En este sentido, el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, dispuso este mediodía que el directorio de la cerealera vuelva a ocupar sus funciones y desplazó a los interventores dispuestos por el Presidente. Cabe señalar que el magistrado santafesino había considerado "improcedentes" los cuestionamientos a la constitucionalidad del DNU 522/2020, que salió publicado el martes de la semana pasada en el Boletín Oficial, y prevé la intervención de la empresa agroexportadora. En este nuevo fallo, Lorenzini también se declaró "incompetente" para definir los planteos de constitucionalidad del DNU de Alberto Fernández. Ahora será la Cámara de Apelaciones la que dispondrá si el juez debe o no definir este tema, pero el trámite llevará tiempo. Según consta en el escrito, el magistrado santafesino resolvió disponer, "con carácter de medida autosatisfactiva y previa presentación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme la a la última Asamblea Ordinaria de accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma". Además, planteó "establecer, en el marco de la presente medida autosatisfactiva, que los señores interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores". Asimismo, Lorenzini se refiere al contexto económico derivado de la pandemia y señala que "cobra especial relevancia en el actual contexto de crisis financiera y económica, la magnitud empresaria de la sociedad concursada", además de indicar que "estamos en presencia de una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderantes en el mercado nacional e internacional de granos". En tanto, agrega que "Por lo tanto, su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que,justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales". Próximo >