Intendente de Juntos por el Cambio no hizo los deberes y dejó sin bono a 250 trabajadores de la salud

Javier Reynoso, jefe comunal de Rivadavia, no elevó el listado correspondiente a la Anses y los trabajadores de la salud del distrito se quedaron sin el primer tramo del bono de 20 mil pesos. La oposición pidió explicaciones. Javier Reynoso, intendente de Rivadavia por la coalición Juntos por el Cambio, quedó en el ojo de la tormenta. Es que, por un error de la comuna que lidera el hombre de Rivadavia Primero, los trabajadores sanitarios del distrito se quedaron sin el bono que otorgó el gobierno de Alberto Fernández. Es que, a través de Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) se giró la primera de las cuatro cuotas de 5 mil pesos para el personal de la salud tal como había anunciado a comienzos de mayo y el beneficio no llegó al distrito. En definitiva, según consignó Ambito, Reynoso cometió un error en el traspaso de la lista y la misma fue rechazada. Como ya cerró la inscripción para la primera cuota, el personal de salud se quedó sin la posibilidad de cobrar un ingreso necesario para este momento. En ese marco, la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia, Mariana Vélez, aseguró que "El municipio tuvo un error en sus gestiones, en el pasado del listado y no se cobró, como estoy comprometida con el lugar que ocupo salí a buscar la solución. En toda la zona ya se cobró. Empecé a tocar puertas para darle una solución a mis compañeros. Las otras tres cuotas segurísimo se cobran, pero ahora estamos pidiendo que puedan cobrar esta y que la sumen a las otras". Con el objetivo de subsanar el error del intendente opositor, Vélez recurrió a conversar con Avelino Zurro, secretario de Municipios de Nación y hombre de Pehuajó, quien se comprometió a solucionar el problema. A su vez, Reynoso deberá dar explicaciones ante el Concejo Deliberante. Desde el bloque del Frente de Todos se elevó un pedido de informes para que el jefe municipal de Juntos por el Cambio, Javier Reynoso, explique por qué los trabajadores del área no pudieron cobrar el primer cuarto de los 20 mil pesos que girará Nación en total. "En todos los distritos, la primer cuota se empezó a cobrar la semana pasada. Sin embargo, en nuestro distrito, nuestros trabajadores de la salud, no recibieron pago alguno", afirmaron desde el bloque. Conforme a lo detallado, son más de 250 los trabajadores afectados por el error de Reynoso y que no pudiero cobrar la primera cuota del bono correspondiente.