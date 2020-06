Encontraron sin vida a un hombre en Trenque Lauquen, horas antes le habían realizado un allanamiento por Gromming

Tweet Si el desenlace del episodio tiene o no que ver con el allanamiento no habrá respuestas. Lo cierto es que también en las redes sociales se mostraron señales de afecto y pena por el fallecimiento del hombre de la vecina ciudad. Si el desenlace del episodio tiene o no que ver con el allanamiento no habrá respuestas. Lo cierto es que también en las redes sociales se mostraron señales de afecto y pena por el fallecimiento del hombre de la vecina ciudad. Un lamentable episodio se dio con un vecino de la ciudad de Trenque Lauquen en la tarde del viernes cuando el mismo, de 35 años de edad aproximadamente e identificado como Julio López, fue encontrado sin vida en camino rural, cerca del Gauchito Gil en la ruta 5. Se trató de un empleado municipal, realizaba tareas en Casa del Niño. a quien horas antes la Justicia a través de la policía había realizado un allanamiento y secuestrado de su domicilio en el barrio Esperanza varios elementos entre ellos, una computadora y un teléfono celular, en el marco de una causa por Grooming, delito de acoso de un adulto a niños a través de redes e internet. La causa es llevada por la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil local. Si el desenlace del episodio tiene o no que ver con el allanamiento no habrá respuestas. Lo cierto es que también en las redes sociales se mostraron señales de afecto y pena por el fallecimiento del vecino. En el lugar trabajó Policía Científica de Trenque Lauquen. El hecho fue caratulado "Averiguación causal de muerte" tomando intervencion UFI N°5 a cargo del Dr. Manuel Iglesias del Dpto. Judicial Trenque Lauquen. Vía: Diario Líder Próximo >