Habrá reclamos en todo el país en contra de la intervención y expropiación de Vicentin

Tweet El corazón de la protesta será la ciudad santafesina de Avellaneda. "No se trata de Vicentín, se trata de la voluntad de expropiar una empresa privada con pretextos insostenibles”. En América la movilización será con una caravana de autos a partir de las 16 horas. El corazón de la protesta será la ciudad santafesina de Avellaneda. "No se trata de Vicentín, se trata de la voluntad de expropiar una empresa privada con pretextos insostenibles”. Por Juan Martín Melo Una vez más el país se movilizará en contra de la expropiación de Vicentin y en defensa de la propiedad privada. Productores agropecuarios y demás representantes de la sociedad, realizarán desde las 16 un “banderazo”, que tendrá su epicentro la ciudad santafesina de Avellaneda, donde está instalada la empresa agroexportadora. Según lo que pudo saber este medio, además de Avellaneda, se sumarán a la movilización casi 70 distritos del país, ubicados en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan y La Pampa, entre otras. Capital Federal tendrá su movilización en el Obelisco porteño. Las recomendaciones que realizan desde las entidades del campo y productores autoconvocados, es movilizarse con responsabilidad y preservando la salud propia y ajena, con barbijos y manteniendo el distanciamiento social. Hay que recordar que el pasado martes se organizó una multitudinaria protesta en la ciudad santafesina de Avellaneda. Bajo el lema, “No a la intervención y expropiación de nuestras empresas”, y en rechazo al “avasallamiento de la división de poderes”, la ciudadanía se movilizó en camionetas, autos y tractores, haciendo una ruidosa caravana con las bocinas desde la sede central de la empresa hasta los tribunales de Reconquista donde se está tramitando desde febrero pasado la convocatoria de acreedores de Vicentin. Bocinazo en Avellaneda, Santa Fe, el martes pasado Hay una coincidencia entre los productores, que la protesta de hoy, independientemente del caso concreto de la empresa, las causas de su situación y las consecuencias patrimoniales y/o penales que puedan derivarse de la resolución jurídica de su caso, “es el accionar del gobierno el que ha llevado una vez más a generar el alerta en el sector agropecuario. No se trata de Vicentín, se trata de la voluntad de expropiar una empresa privada con pretextos insostenibles”, dijeron desde el movimiento de productores autoconvocados “Campo+Ciudad”. Y agregaron: “Fiel a su estilo, el Gobierno elige un momento crítico, en el que la atención de la sociedad está concentrada en la pandemia que nos afecta, para avanzar un paso más en su guerra no declarada contra los sectores productivos de la Argentina: desde los productores agropecuarios, que enfrentan una feroz embestida fiscal desde diciembre, hasta las Pymes y comercios urbanos, condenados a morir lentamente como consecuencia de una cuarentena total que hace mucho dejó de ser sostenible”. En la búsqueda de una “Propuesta superadora” El “banderazo” convocado a nivel nacional tendrá lugar luego que ayer el gobierno recibiera algunas malas noticias en su intento de expropiar Vicentin, algo de lo que, según se supo anoche, está dispuesto a dar marcha atrás. Claro, siempre y cuando el juez del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, a cargo del Tribunal Civil y Comercial de Reconquista, acepte a los interventores nacionales, quienes tuvieron que dejar la empresa sin poder llevarse ni un sólo papel. La propuesta superadora oficial fue anunciada ayer por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Avellaneda y Reconquista reclamaron: “No a la intervención y expropiación de nuestras empresas” Más temprano, un fallo de Lorenzini repuso en sus funciones al directorio de la empresa y nombró a los interventores del Gobierno como simples veedores. En relación al fallo el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, dijo en declaraciones a los medios: “Es un fallo fuerte, interesante y sin duda representa un avance, desde el momento en que ratifica al Poder Judicial como ámbito de resolución de la controversia entre la empresa y sus acreedores, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Concursos y Quiebras”. Y el otro aspecto negativo para la administración de Alberto Fernández, fue la decisión de los diputados nacionales que responden al gobernador de Córdoba, de votar en contra del proyecto de expropiación en el caso de que el gobierno decida enviarlo al Congreso. Además, durante un encuentro con los integrantes de la Mesa de Enlace provincial, se mostraron a favor de trabajar en el diseño de una propuesta superadora a la que propone el Ejecutivo nacional. El pasado jueves, durante una reunión con Fernández, el titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Carlos Iannizzotto, transmitió el malestar y el rechazo de los productores agropecuarios al proyecto oficial de expropiación y al avance del gobierno sobre la propiedad privada. El presidente Alberto Fernández En la semana que pasó y antes del anuncio de la “propuesta superadora” Perotti había mantenido contactos con diversos sectores de la comercialización de granos. Por ejemplo, el presidente de Agricultores Federados Argentinos (AFA), Jorge Petetta, quien acompañó a medias la decisión del gobierno nacional. Al respecto, dijo: “Desde AFA hasta la intervención acompañamos, porque Vicentin hace siete meses que entró en cese de pagos, le hizo un daño muy grande al sector y si en siete meses no hubo una señal clara para arreglar, alguien en algún momento tenía que intervenir para empezar a solucionar este tema”. En el ámbito legislativo también surgieron alternativas diferentes a las expropiación, como las que presentaron los diputados que responden a Roberto Lavagna, también de un grupo de integrantes de la bancada de Juntos por el Cambio, y otra del diputado nacional por Santa Fe y ex ministro de la producción de dicha provincia, Luis Contigiani. En esta jornada el reclamo se hará escuchar nuevamente. Las diversas protestas buscan que, más allá del anuncio de ayer, se haga un mayor esfuerzo desde el sector público y privado para alejar el fantasma de la expropiación de Vicentin y evitar la intervención. Creen que si la empresa se estatiza sería un enorme retroceso para la Argentina, un avance muy peligroso sobre la propiedad privada. Próximo >