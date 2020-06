Duro mensaje de un dirigente del campo al presidente: “No cumplir la Constitución es peor que no conocerla”

Tweet Lo dijo el vicepresidente de Coninagro, Norberto Niclis, en el banderazo en Avellaneda, sede de la administración de Vicentin, fundada allí en 1929 Lo dijo el vicepresidente de Coninagro, Norberto Niclis, en el banderazo en Avellaneda, sede de la administración de Vicentin, fundada allí en 1929 Durante el acto y movilización en la ciudad santafesina de Avellaneda, el Vicepresidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Norberto Niclis, le respondió al presidente de la Nación, luego que esta semana en una entrevista televisiva le sugirió a la periodista, Cristina Pérez, que debía leer la carta magna argentina cuando realizó una pregunta relacionada a la decisión del gobierno de intervenir y expropiar la empresa Vicentin. En relación a todo esto, Niclis comentó: “Peor que no saber que dice la Constitución Nacional, es saberlo y decidir no respetarla”. Además, el dirigente del campo, manifestó: “Nos hemos movilizado porque no queremos la expropiación de Vicentin, ni de ninguna otra empresa. Tenemos la esperanza que el Presidente de la Nación tenga un diagnóstico equivocado”. Esta semana el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, mantuvo una reunión por videoconferencia con Alberto Fernández, donde transmitió al presidente el malestar que hay en el interior del país por la intención del gobierno de avanzar con un proyecto de expropiar la empresa Vicentin, y el temor que sea el primer paso para avanzar con otras iniciativas de similares características que se pueda convertir en un profundo avance sobre la propiedad privada. La opinión de otros dirigentes En la multitudinaria movilización en todo el país, las entidades agropecuarias de la Mesa de Enlace tuvieron una activa participación. En Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, comentó sobre la protesta: “El banderazo no es solo por el caso Vicentin. Acá hay gente que ve un atropello sobre las libertades y el derecho de propiedad. Hay también gente que no pertenece al sector agropecuario, pero ven al igual que sus principios derechos se ven amenazados. Es una reacción en general en favor de los valores de la Nación y la República”. Movilización en Bell Ville, provincia de Córdoba Además, dijo: “Hay también un rechazo al abuso de poder y el avance del sector público sobre el privado. Hay municipios que intentan avasallar al privado con impuestos. No solo estarán los productores en la marcha, se suma el comercio, la industria, los servicios, profesionales, entre otros sectores. El camino tiene que ser otro para construir una República, es el respeto de las libertades institucionales y del respeto del rol de cada uno de los poderes”. Por su parte, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), durante su presencia en la movilización en Villaguay, provincia de Entre Ríos, Jorge Chemes, sostuvo: “Esta actitud que se tomó con Vicentin, es la punta de lanza de un objetivo que hace mucho tiempo que venimos observando en el gobierno que es apropiarse del negocio agropecuario. Esto es que lo que nosotros buscamos que no ocurra. Consideramos que la independencia de los poderes tiene que prevalecer en estos momentos, y que claramente lo establece la Constitución Nacional”. El dirigente confederado solicitó que la Justicia deberá determinar, además, cómo llegó Vicentin a esta situación tan complicada, y agregó: “Es muy importante saberlo para que no se repita con otras empresas. Este objetivo de independencia de los poderes, defensa de la República, y de un estilo de gobierno que realmente no compartimos, es lo que nosotros hemos manifestado en la movilización”. < Prev Próximo >