Banderazo. El mensaje de Alberto Fernández tras la protesta contra la expropiación:

"Ese hombre, mientras caminaba y pensaba en rendirse, se decía a sí mismo: 'Debo caminar porque mi mujer cree que lo hago; debo seguir porque mis hijos confían en que sigo; debo luchar porque mis amigos saben que lo hago", relató Alfonsín. Y concluyó: "Tenemos que pedirle a la gente que siga adelante porque es lo que necesitamos para afianzar una democracia con contenido social".

Poco después de cumplir sus primeros seis meses de gestión, el Gobierno fue testigo ayer de la primera protesta importante en su contra. Con epicentro en Avellaneda, norte de Santa Fe, pero con réplicas similares en varias ciudades de la zona centro del país, miles de personas se manifestaron con un banderazo en contra de la administración de Fernández por su decisión de expropiar la empresa agroexportadora Vicentin, y en defensa de la propiedad privada. La Casa Rosada reaccionó relativizando el banderazo. El propio Presidente dijo: "Creo que es gente que está confundida", en referencia a las entidades agrarias y los autoconvocados. El jefe del Estado, además, volvió a hablar de la posibilidad de una expropiación de Vicentin si el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini , no acepta la nueva propuesta de intervención que le acercó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti .