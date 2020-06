Gral. Villegas: dos hijos de una trabajadora de la salud dieron positivo a Covid-19 en Capital Federal

Tweet Se trata de una trabajadora de la salud de General Villegas, vinculada al área de adultos mayores, que se encuentra en Capital acompañando a sus hijos que contrajeron, asintomáticos, el virus. Las identidades, de común acuerdo, serán reservadas. Se trata de una trabajadora de la salud de General Villegas, vinculada al área de adultos mayores, que se encuentra en Capital acompañando a sus hijos que contrajeron, asintomáticos, el virus. Los detalles La mujer reside y trabaja en nuestra ciudad donde vive con una hija de 4 años. Los niños que contrajeron coronavirus viven con su papá, ex pareja de su mamá en Buenos Aires. Su ex suegro padeció un ACV por lo que fue internado en el Sanatorio Güemes, enfermándose luego de Covid-19 y producto de las visitas al padre, su ex esposo también quien además contrajo neumonía de la que evoluciona favorablemente. Este último fue internado en el hospital Duran. Una vez puesta al tanto de la situación, solicitó permiso en el trabajo donde le otorgaron la licencia que la asiste por acompañamiento a familiar, viajando con un remis provisto por el municipio el día 10 de junio, cumpliendo estrictamente con todas las medidas de seguridad tanto ella como el chofer, de acuerdo a lo detallado a Distrito Interior. Sus hijos, ambos varones de 10 y 9 años, se encontraban asintomáticos al momento de realizado el hispodado por protocolo, dando positivo. Los pacientes positivos son enviados a un hotel donde cumplen el aislamiento y son monitoreados, pero en este caso al tener un lugar donde permanecer, se encuentran en su vivienda, controlados por los equipos de salud. El de 10 años concluye el aislamiento el próximo 23 y el de 9, el 25; ambos se encuentran en perfectas condiciones. Teniendo en cuenta que la mamá comparte desde el 10 del corriente con ellos el mismo espacio, fue hisopada el día 13 obteniendo el resultado negativo el pasado viernes 19. El próximo lunes 22 le realizarán una nueva toma de muestras. Si diera negativo podría regresar a General Villegas donde deberá realizar una nueva cuarentena de 14 días. La villeguense expresó a Distrito Interior que por estos momentos se encuentra en contacto con sus superiores y el equipo de profesionales competentes en Covid-19 de Gral. Villegas organizando su vuelta, por lo que ha solicitado asistencia para el regreso. Vía Distrito Interior Próximo >