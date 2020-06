Pólemica dentro del deporte paralímpico: “Se generó un retroceso, no nos tuvieron en cuenta”

Tweet Desde que el Ministerio de Turismo y Deportes habilitó la vuelta de los deportistas olímpicos, varios sectores sintieron destrato. El Comité Paralímpico Argentino hará una presentación en el INADI. Sorpresa ministerial y una interna expuesta. Desde que el Ministerio de Turismo y Deportes habilitó la vuelta de los deportistas olímpicos, varios sectores sintieron destrato. El Comité Paralímpico Argentino hará una presentación en el INADI. Sorpresa ministerial y una interna expuesta. El deporte quedó en el centro de la atención en esta pandemia. Primero fue la necesidad de aplicar protocolos para el fútbol, sin embargo las prioridades se aplicaron a los deportistas que ya clasificaron a los Juegos Olímpicos de Tokio o que tienen chances de estar en la máxima cita deportiva mundial. Sin embargo, el Comité Paralímpico Argentino manifestó su repudio en un comunicado firmado por su presidente, el escobarense, Carlos Alberto Rodríguez. El ex maratonista y entrenador de atletismo puso en palabras el fastidio en el escrito: “El Comité Paralímpico Argentino declara su repudio a la solicitud presentada por el Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, dirigido por Matías Lammens, para que solamente puedan volver a entrenar los atletas olímpicos, es un claro retroceso de los derechos a la igualdad de las personas con discapacidad”. Desde el Comité Paralímpico Argentino queremos expresar nuestro repudio a la decisión de sólo habilitar la vuelta a los entrenamientos de los atletas olímpicos, dejando de lado a los paralímpicos. pic.twitter.com/WXaNl1KwPO — Comité Paralímpico Argentino (@ParalimpicosARG) June 13, 2020 Al duro comunicado se sumó Giselle Muñoz, representante argentina de tenis de mesa adaptado y participante en cinco Juegos Paralímpicos, que es además la presidenta del Comité de Atletas del Comité Paralímpico Argentino (COPAR). “La idea del Comité de Atletas es que tengamos voz y voto. Con este tema de no poder entrenar tuvimos la oportunidad de mostrar nuestro enojo con la decisión. Yo creo que el Ministro de Turismo y Deportes no nos tuvo en cuenta. La voz del deporte paralímpico no fue escuchada”, dijo Muñoz en Paradeportes Radio Al duro comunicado se sumó Giselle Muñoz, representante argentina de tenis de mesa adaptado y participante en cinco Juegos Paralímpicos, que es además la presidenta del Comité de Atletas del Comité Paralímpico Argentino (COPAR). “La idea del Comité de Atletas es que tengamos voz y voto. Con este tema de no poder entrenar tuvimos la oportunidad de mostrar nuestro enojo con la decisión. Yo creo que el Ministro de Turismo y Deportes no nos tuvo en cuenta. La voz del deporte paralímpico no fue escuchada”, dijo Muñoz en Paradeportes Radio El martes 9 de junio hubo una reunión virtual entre referentes del deporte paralímpico (Gustavo Fernández, Silvio Velo, Giselle Muñoz, entre otros), Daniel Díaz, subsecretario de Deportes de la Nación y miembros del ENARD. Allí se planteó que los deportistas paralímpicos vuelvan a los entrenamientos al mismo tiempo que los olímpicos, pero eso no sucedió. “De la reunión que tuvimos la semana pasada aún no recibimos ninguna respuesta. Estamos esperando el contacto que nos prometió Matías Lammens (ministro de Turismo y Deportes) para ver cómo sigue esta situación. Todavía no hay nada concreto”, dijo la quíntuple participante paralímpica. Giselle Muñoz señaló cómo están tomando los atletas paralímpicos esta situación de incertidumbre: “El enojo fue masivo. Todos están indignados y sintieron que estamos en un retroceso. Antes sentíamos que estábamos igual que el deporte olímpico. Ahora los olímpicos pueden entrenar, la gente puede salir a correr pero los paralímpicos no podemos entrenar. Lo ideal sería que se hicieran cargo de que cometieron un error y que tomen las cosas como son. Esta pandemia generó un retroceso en la mirada al deporte paralímpico. Estamos indignados, es como que no nos tienen en cuenta”, sostuvo Por lo pronto la determinación del deporte paralímpico es hacer “las presentaciones correspondientes ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el Racismo (INADI) y la defensoría del Pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires". Desde el área ministerial mostraron sorpresa por la dureza de la nota firmada por Alberto Rodríguez, presidente a cargo del Copar, ya que afirman un constante diálogo con las partes involucradas. La situación de tensión expuso la interna del Comité que por estas horas esta en manos de la Inspección General de Justicia. A horas del comunicado se hecho a correr otro escrito firmado por Oscar Dro como presidente donde dice que lo notificado por Rodríguez "carece de legalidad" y por lo tanto desestiman la carta " en todos sus aspectos. En la nueva notificaciòn enviada tanto a la Secretaria de Deportes como al ENARD se expone lo siguiente: “El Sr Carlos A Rodríguez se encuentra expulsado del Copar y no representa los intereses del mismo como así tampoco es vocero de nuestra institución, dicha nota es netamente responsabilidad suya ya que lleva su firma y no esta respaldado por los miembro del comité ejecutivo del copar". Próximo >