Villegas despertó a tiempo y acompaño masivamente a la familia Gómez

Por una vez la comunidad apagó sus teléfonos celulares, dejó de plantear en las redes sociales que hay mejores y peores, abandonó el calor del hogar y caminó a la par de las causas justas. Ya no importa si finalmente la jueza o alguien no definido consigue dar marcha atrás o rever la apresurada liberación del joven que atropelló con su moto a Bautista Gómez (9), causándole lesiones graves que días después provocaron su muerte. Al fin de cuentas, nada le devolverá a Antonela, su mamá; y a la numerosa familia de los Gómez, con toda una vida en La Trocha, ese pibito sonriente, pícaro, bien de barrio, que gambeteaba lo que le ponían enfrente. No pudo con una moto sin papeles, sin luces, de piezas adulteradas y con un conductor que venía dando aviso que algo fatal podía pasar. Era demasiado para él. Los Gómez no bajarán los brazos así nomás. Lo repiten a diario. En cada marcha que de manera pacífica convocan. Con absoluta calma. Este martes se manifestarán frente a la Ayundantía Fiscal, en Moreno entre Belgrano y Necochea. Creen, confían en que la Justicia les hará un guiño y Elías Román será detenido. En diálogo con la prensa Antonela dejó una grave acusación hacia Román, que ya en libertad habría posteado en las redes una noche de alegrías, en medio de tanto llanto colectivo. Las tienen todas en contra los Gómez. Pero en media de tanta noche recibieron la calidez del abrazo fraterno del que camina a tu lado. Puede parecer poco, pero es lo que seguramente les quedará cuando la inmediatez en que vivimos genere otro hecho, bueno o malo. No dejemos de caminar a su lado.