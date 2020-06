Tweet El Presidente de la Cámara de Comercio de González Moreno habló en Master FM 102.1 y nos contó sobre la segunda nota que enviaron a Fernanda Alonso Intendente de Gral. Pico a modo de pedido para que interceda en la decisión que tomó el Gobernador Ziliotto y se levante la restricción que tienen los habitantes de la localidad a La Pampa a través del Puesto Caminero Trebolares. "Hemos tratado de gestionar al igual que otras instituciones lo han hecho. Enviamos nota acompañando a nuestro Intendente. Esta nota ya es la segunda que le mandamos a Fernanda Alonso para tratar de solucionar la problemática que tenemos" "A partir del lunes 14 se flexibilizó un poco más. Primero estaba cortado totalmente, hasta molestaban y frenaban a la ambulancia y quienes debían pasar por temas de salud. Después fueron aceptando el paso de temas de salud y drogerías para las farmacias y ahora parecíera que ha logrado Patricia (Bascal) Delegada del pueblo algunos temas de comercios, proveedores, tipo camionetas o acercamiento para proveeerse de alguna manera. Hay mucho trato en lo comercial y social hacía General Pico" explica Hervada El dirigente en la charla con el periodista Ricardo Novo cuenta que también es muy importante el tema de los bancos que se encuentran en la vecina ciudad piquense "No todo el mundo esta capacitado para hacer las operaciones a traves de Home Banking. Hay cosas que si o si se tienen que hacer personalmente. No todo es ir a cobrar la jubilación o ir al Hospital de Pico. Hay mucho tema comercial, vendemos mucho desde González Moreno y compramos mucho también en Pico. Ellos salen beneficiados en ese intercambio, no es que queremos ir a pasear a Pico". SIEMPRE HEMOS ESTADO MEJOR QUE LA PAMPA CON EL COVID Hervada reconoce que las medidas que tomó el Intendente Reynoso sirvieron para estar siempre un paso adelante que La Pampa "siempre se ha tomado medidas antes, cerrar los pueblos, controlar las entradas, tomar la temperatura, el uso de barbijo, etx. Y así es el resultado, estamos mejor que en La Pampa. Aunque tomemos nuestros recaudos y vayamos con sumo cuidado no nos dejan entrar". COBRAR ESA DEUDA POR LAS INUNDACIONES "No me extranaría que haya un pase de factura por parte de La Pampa por aquello del agua del Río V" dice el hombre que dirige los destinos de la Cámara de Comercio de González Moreno. Parece que en Santa Rosa las decisiones que se toman se toman desde un escritorio. Nos sentimos tan rivadavienses como pampeanos, los limítes los ponen los políticos". TRANSPORTE DE CARGAS "Siguen equivocandose en esto de que hay actividades que todavía están cerradas o bloqueadas como el transporte de carga. En el puesto caminero aducen que tiene abierto el paso en la ruta nacional 188 o en la ruta nacional 5 pero eso es para alguien que viene de Junín o de Buenos Aires. Para nosotros es una locura, imaginate que tenes que cargar en un campo acá a 4 kilómetros y tenés que irte hasta Banderaló y volver para cargar en un campo que esta acá nomás. Es una locura" explica Iván. "Esto que están haciendo esta en contra de la Constitución Nacional y en contra del primer decreto del presidente que regulaba pero no prohibia cuando estaba tratando de contener la situación por la pandemia pero no prohibir. Se tomaron todo demasiado a pecho" Hervada cuenta que desde la Cámara le prestan servicios en forma gratuita al Puesto Caminero "Lo hacemos en forma voluntaria porque nos beneficia que haya un puesto caminero en las puertas del pueblo. Pero no para que persigan a la gente que quiere pasar. En este caso se fueron para la banquina". LA NOTA ENVIADA ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA Próximo >