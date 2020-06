Tweet Esta frase, «hoy es el primer día en que estoy cayendo a la realidad de que mi hijo no está», fue con la que Antonella Gómez inició el encuentro con la prensa al finalizar la multitudinaria marcha que logró reunir a unas 350 personas en la tarde noche de este domingo Día del Padre. La concluyó diciendo, «pero a seguir». Esta frase, «hoy es el primer día en que estoy cayendo a la realidad de que mi hijo no está», fue con la que Antonella Gómez inició el encuentro con la prensa al finalizar la multitudinaria marcha que logró reunir a unas 350 personas en la tarde noche de este domingo Día del Padre. La concluyó diciendo, «pero a seguir». Manifestó sentirse acompañada por la gente, eso se debe a que mi hijo era muy querido, un pibe de barrio, lo describió. Sobre el barrio y la familia de Román, la madre de Bautista, contó que se cruzó con el hermano de éste pero no pudo hablar, aunque consideró que están en el momento de poder hacerlo, dado que la gente del barrio está muy tranquila. «Pudimos manejar la gente para poder tener la mayor tranquilidad. Para salir a la calle debíamos estar todos tranquilos para volver de esa manera a los hogares». Sobre las marchas consideró que continuarán, aunque será el abogado quien los guíe desde ahora en adelante. El último mensaje fue para la familia Román; tranquila tal como se reconoce y se la observa, Antonela dijo que «Dios ve todo; éste y la justicia harán todo, por lo tanto que camine tranquilo por la calle. Nosotros como familiares de bautista no vamos a hacer nada, será la sociedad la que se encargará de juzgarlo. Desde el lugar donde estés, si me estás viendo, la consciencia tranquila no la deberás tener», refiriendose a la actitud con la que Elías Román se comportó en las redes sociales, en las que según expresó la mujer, posteó fotografías en las que se lo veía tomando alcohol, «fue burla, provocó mucha impotencia». «Pero creo que mi hijo desde allá arriba me dio la tranquilidad para que yo no haya pisado nuevamente su casa», concluyó. Características de la marcha La columna de personas que se concentró pasadas las 18:00 hs. frente a la comisaría, caminó por la calle Moreno, principal arteria de la ciudad, hasta el palacio de Justicia, donde hicieron un alto y dejaron en las puertas de ingreso carteles con la inscripción «Justicia por Bauti», luego continuaron hasta calle Necochea, tomaron por Rivadavia, luego Sarmiento y finalmente nuevamente Moreno para completar el cuadrante hasta el punto de partida. La multitud que respondió a la convocatoria, por primera vez de manera masiva, oyó pocas palabras de un único orador, uno de los tíos de Bautista, que simplemente agradeció la respuesta, luego vendría la desconcentración. Esta vez vecinos de todos los sectores de la sociedad acompañaron, clubes, concejales, entidades agropecuarias, comerciantes, entre otros. Claro ha quedado no solo la consternación por una muerte tan absurda, sino por la inexplicable decisión de la Jueza al liberar, sin más detalles, al conductor de una moto sin papeles, sin lo necesario para circular con seguridad propia y de terceros, sin licencia, sin control … Vía: Distrito Interior Próximo >