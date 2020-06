A ellos nadie los controla, a los rivadavienses no los dejan pasar

Tweet "A mi nadie me paró, estaba el control y nos hicieron pasar por un costado" le dijeron a los colegas de Pampa Diario. "A mi nadie me paró, estaba el control y nos hicieron pasar por un costado" le dijeron a los colegas de Pampa Diario. Un paraguayo y un colombiano que trabajan en una empresa porteña que transporta mascotas por todo el país, generaron un fuerte movimiento policial al ingresar en Pico esta madrugada. Personal del Comando tiene demorado a ambos desde hace varias horas. Además de investigar una posible infracción al artículo 205, la policía quiere saber por que entraron por un costado, sin que nadie los controle en el Puesto de Trebolares. "A mi nadie me paro, estaba el control y nos hicieron pasar por un costado" aseguran. "Yo tengo mis papeles en regla. El problema sería que no nos controlaron en la entrada (Se refiere al Puesto de Control 8 en Trebolares). Nosotros somos una empresa Veterinaria que cuenta con permiso, trasladamos mascotas. Cuando entramos a La Pampa nadie nos paro. Había un control pero nos dijeron que pasáramos por el costado. Luego en la Rotonda la mujer de un oficial nos entregó los perros" relató Jhon Fredy a Pampadiario. "La policía una vez que nos divisa, nos pregunta porque entramos, como nos dejaron. Algo que no sabemos, a nosotros nos hicieron pasar. Un oficial nos corrió hacia un costado y pasamos. Eran las 5 de la mañana. Cuando entro a Pico comenzamos con el problema, ya llevamos 5 horas acá" explicó Jhon. Próximo >