Con 2.146 casos, hay un nuevo récord de contagios de coronavirus en Argentina

Tras la caída de los últimos días, la cantidad de casos volvió a marcar un récord diario. Ya son 44.931 las personas infectadas y 1.043 las víctimas fatales. Tras la caída de los últimos días, la cantidad de casos volvió a marcar un récord diario. Ya son 44.931 las personas infectadas y 1.043 las víctimas fatales. Las autoridades sanitarias argentinas reportaron el contagio de 2.146 personas con coronavirus en las últimas 24 horas y el fallecimiento de otras 32 que ya habían sido infectadas. De esta manera, ya son 44.931 los paciente que contrajeron el virus desde que comenzó la pandemia en Argentina. Según se detalló, 1.037 fueron detectados en la provincia de Buenos Aires, 1.024 en la ciudad de Buenos Aires, 20 en chaco, 16 en Entre Ríos, once en Córdoba, once en Neuquén, ocho en Río Negro, cinco en Santa Fe, cinco en Chubut, tres en Mendoza, dos en Jujuy, uno en Corrientes, uno en Salta, uno en San Juan y uno en Tucumán. Del mismo modo se informó que a lo largo de la última jornada perdieron la vida otros 32 pacientes con COVID-19 y por lo tanto ya son 1.043 las víctimas fatales desde que comenzó el brote de coronavirus. En el informe matutino de este lunes las autoridades sanitarias informaron la muerte de cinco personas: cuatro hombres, dos de 88 y 76 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; uno de 66 años, residente en la ciudad de Buenos Aires; uno de 76 años, residente en la provincia de Río Negro; y una mujer, de 84 años, residente en la ciudad de Buenos Aires. Esta tarde, en tanto, fueron confirmadas 27 nuevas muertes. Se trata de 16 hombres, cuatro de 73, 62, 63 y 54, residentes en la provincia de Buenos Aires; nueve de 68, 82, 60, 94, 90, 81, 59, 51 y 62 años, residentes en la ciudad de Buenos Aires; dos de 61 y 69 años, residentes en la provincia de Río Negro; uno de 69 años, residente en la provincia de Neuquén; y once mujeres, dos de 68 y 96 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; siete de 73, 75, 53, 91, 92, 91 y 96 años, residentes en la ciudad de Buenos Aires; una de 79 años, residente en la provincia de Chaco; y una de 86 años, residente en la provincia de Río Negro.