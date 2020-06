Tweet La mamá de Bautista Gómez habló en Master FM y se refirió a los duros momentos que están viviendo a partir de la perdida de Bautista "Estamos con mucha tranquilidad para poder salir a la calle, nosotros lo estamos haciendo por Bautista" COMO ERA BAUTI "Era conocido por todo el barrio, un nene bueno, era un nene que andaba por todos lados. Era fanatico del fútbol, jugaba en Atlético Villegas aunque habia pasado por otros clubes y jugaba con chicos más grandes que él. Jugaba muy bien al fútbol y participó de Los Gurises". EL DIA DEL ACCIDENTE Antonella recuerda que ese día "Bauti estaba a la vuelta de su casa jugando con un amiguito, eran las 6 y medio o 7 de la tarde. Yo estaba en casa, lo chicos lo habían venido a buscar para jugar a la pelota. Vinieron dos nenas a avisarme que el nene había tenido un accidente y que lo había llevado un auto que pasaba al Hospital. La gente de una radio evangelica que hay acá cerca lo socorrieron" "El conductor de la moto que lo atropelló no estaba ahí, se había ido a esconder la moto. Nunca estuvo en el lugar cuando a mi hijo se lo llevaron. Es mentira que paró a preguntar, están todos los testigos, todos los chicos que dicen que nunca paró, lo primero que hizo es agarrar su moto, irse y esconderla" dijo la mamá del niño en la charla con el periodista Ricardo Novo. LO CONOCÍA Refiriendose a Elías Román el desaprensivo conductor y presunto asesino de su hijo, Antonella dice que lo conocía del barrio "Quiso quemar una casa, tiene problemas de adicciones, el sabía lo que estaba haciendo, no hacía ni cinco minutos que se había estado fumando un buen porro con sus amigos". "Pienso que Bautista no llegó con vida al Hospital, ya había hecho el infarto acá en la calle, cuando llego estaban todos los doctores trabajando con él adentro. Ahí entraba mi familia, no entraba yo". Antonella dice que el pedido de justicia no es solamente de ellos sino también del Club Atlético Villegas y de toda la comunidad, hemos tenido mucho acompañamiento de todos "Tuvimos el domingo mucha gente en la marcha porque fue todo con tranquilidad y las cosas van a seguir así con tranquilidad, no va a haber lío, nosotros vamos a pedir justicia y que este chico este preso porque no puede estar suelto". EL SEGUNDO DURO GOLPE: LA LIBERTAD DE ROMÁN "Me enteré cuando estabamos pintando acá un estrella amarilla para recordarlo a Bauti, recibi un llamado telefoníco y me dicen que le habían dado la libertad. Ahí salí corriendo y me metí en la casa de la madre, tenía bronca y un montón de cosas. Estuve dialogando con la madre, la señora decía que ella no tenía la culpa, fue todo con respeto, sin insultos, la gente me esperaba afuera. Lo único que le pedí es que si ella tenía su hijo ahí que le hiciera saber que había matado un niño. La madre ya sabe cuales son mis pensamientos. Tuve que pedirle perdón porque estuve mal en meterme en su casa". QUE ANDE TRANQUILO POR LA CALLE "Cuando dije que él (Román) ande en la calle caminando tranquilo me refería a que nosotros no le vamos a hacer nada sino que será la sociedad la que se va a encargar de él y no nosotros como familiares, vamos a pedir justicia con la frente en alto y no somos negros, creo que fuimos mucho más gente que la familia de él" expresa Antonella agregando que "conocimos a Dios y él nos da la paz y la tranquilidad para poder seguir si nosotros no hubieramos conocido a Dios las cosas no serían así" La mujer contó que el Dr. Leiva es el abogado que se encargará de representarlos aunque aún no dialogó con él personalmente. Refiriendose a su encuentro con el Intendente Campana, Antonella explicó que fue una charla muy larga donde le pidieron medidas para el tránsito y reductores de velocidad "La calle esta cortada hasta que no pongan los reductores". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >