Tweet El dirigente de SUTEBA Darío Fernández estuvo en el aire de Master FM 102.1 hablando sobre la reactivación del Programa Fines y la actualidad de los docentes en medio de la pandemia del COVID-19. "Somos portadores de buenas noticias, venimos trabajando hace tiempo para que el plan Fines vuelva a reactivarse, principalmente los primeros y terceros año. Se ha hecho un trabajo muy fuerte de las entidades sindicales a nivel naciona, en el caso nuestro la Ctera donde hemos podido imponer en la mesa paritaria la continuidad del programa Fines" dijo el docente.- LA CONTINUIDAD "Es un programa que vino desde Nación a poner un parche a aquellos que no habían podido terminar loa secundaria y que quedaban fuera de los bachilleres de adultos. Para que llegará a aquellos lugares del país donde no había oferta educativa para los jóvenes adultos. Desde Nación plantearon al inicio de la paritaria que querían darle una vuelta de tuerca para ampliar los planes de estudio. La idea era regularizar la situación de los profesores que no tenían estabilidad laboral porque eeran designados por otros listados". DOCENTES SIN INGRESOS Fernández cuenta que los más de 16 mil docentes que trabajaron en Fines al no abrir la oferta laboral se quedaron sin trabajo, sin aportes y obra social "lo que se resolvio en un momento fue pedirle al estado provincial un ingreso como es el IFE que consta de 10 modulos de nivel secundario. Todos esos compañeros que se quedaron sin trabajo están recibiendo hasta el 30 de junio esos ingresos. Logramos resolver eso, hoy estamos resolviendo con la SAD y el estado provincial la designación de cargos docente que desde que comenzó la pandemia no se habían designado" EL APOYO DEL CONCEJO DELIBERANTE Consultado sobre el proyecto presentado por los ediles para la reactivación del Programa Fines, el dirigente sindical expresó "Celebró que nos acompañen, porque veníamos de varios años donde no nos acompañaban desde el Concejo. Lo que por ahí nos molesta es que en las reuniones de UEGD se debe discutir las cuestiones educativas, allí estamos todos desde los gremios docentes, las autoridades docentes, el Concejo Escolar, el Intendente y el Pte. del Concejo Deliberante. Tienen más fuerza para reclamar algo una reunión de UEGD que un reclamo desde el Concejo Deliberante y allí deberían haber estado todos en la última reunión". COMO VA A SER LA VUELTA A CLASES EN FORMA PRESENCIAL "En eso estamos trabajando porque tenemos que tener muy en claro como van a ser los protocolos de ese regreso. Tenemos claro que nuestra vida no va a ser igual después de esto en lo educativo. Al menos por un tiempo vamo s a tener que extremar cuidados. Los niños no saben esto del distanciamiento social, ellos demnuestran sus emociones y sus juegos con contactos permanentes. Hay muchas ideas dando vuelta para la vuelta a clases, es algo que se esta discutiendo y dialogando permanentemente. Lo fundamental es que funcionen en todos los distritos las comisiones de salud donde vamos a discutir todo esto" dice Fernández en la charla con el periodista Ricardo Novo "Nosotros decimos que va a ser una nueva normalidad, con el barbijo, el alcohol en gel y demás. Estamos pensando en como va a ser esa vuelta, en las escuelas urbanas va a ser más complicado y cuanto más grande sea el centro escolar más complicada será la vuelta" expresa el referente sindical REINSCRIPCIÓN DE FINES Esta nueva inscripción se podrá realizar a través de la plataforma digital (https://fines.educacion.gob.ar/) desde el 19 al 30 de junio, alcanzando a Estudiantes ya inscriptos y permitiendo el ingreso de nuevos. Cabe destacar que las clases del Programa FINES comenzarán en agosto y que los Docentes serán designados en los actos públicos virtuales en julio, cuando esta forma de designación esté en funcionamiento para todo el Sistema Educativo. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >