Novak Djokovic tiene coronavirus tras organizar un torneo y una fiesta en Serbia

El mundo del tenis está convulsionado y Novak Djokovic, el número uno del ranking ATP, quedó en el centro de la escena debido a sus participaciones en fiestas sin aislamiento social, en medio de la crisis sanitaria que impuso la pandemia, y por organizar un torneo de exhibición en su país, en el que varios participantes se contagiaron el virus Covid-19. Ante este escenario, el serbio se sometió a un testeo de coronavirus en Belgrado y el resultado le dio positivo, al igual que a su esposa Jelena. Sus hijos, por su parte, dieron negativo. Vale destacar que, según la prensa local, en un primer momento el deportista no quiso someterse al hisopado pese a los casos positivos registrados dentro del “Adria Tour” (la final ante el ruso Andrei Rublev quedó suspendida por este cuadro de situación). Grigor Dimitrov, Djokovic, Dusan Lajovic,Dominic Thiem y Alexander Zverev, algunos de los tenistas que participaron del Adria Tour “Todo lo que hicimos en el último mes, lo hicimos con un corazón puro e intenciones sinceras. Nuestro torneo pretendía unir y compartir un mensaje de solidaridad y compasión en toda la región”, explicó el deportista mediante un comunicado. Además, aseguró que no está mostrando ningún síntoma luego de dar positivo. Djokovic explicó que “todo nació con una idea filantrópica, para dirigir todos los fondos recaudados hacia las personas necesitadas y me conmovió ver cómo todos respondían firmemente a esto”. El “Adria Tour” celebraba en Zadar su segunda etapa, después de la disputada en Belgrado del 12 al 14 de junio con presencia del público y sin distanciamiento social. El torneo exhibición tenía previsto continuar en Banja Luka (Bosnia) entre el 3 y 4 de julio, para concluir el 5 de julio en Sarajevo. La gran cantidad de casos positivos que generó entre los participantes obligó a la cancelación del certamen que contó con muchas de las principales estrellas del circuito tenístico y hasta generó el regreso a la actividad de la ex número 1 Jelena Jankovic, la emblemática deportista serbia que se retiró hace tres años. “Organizamos el torneo en el momento en que el virus se debilitó, creyendo que se habían cumplido las condiciones para organizar el Tour. Desafortunadamente, este virus todavía está presente, y es una nueva realidad que todavía estamos aprendiendo a enfrentar y vivir. Espero que las cosas mejoren con el tiempo para que todos podamos reanudar la vida como era”, esbozó. Por último, manifestó: “Lamento muchísimo cada caso individual de infección. Espero que no complique la situación de salud de nadie y que todos estén bien. Permaneceré en autoaislamiento durante los próximos 14 días y repetiré la prueba en cinco días”. El búlgaro Grigor Dimitrov fue el primer tenista en dar positivo de coronavirus. “Hemos cometido errores y no mantuvimos la disciplina de forma suficiente”, manifestó Georgui Stoimenov, agente de Dimitrov en la emisora búlgara bTV. “Se sintió cansado y tuvo fiebre el día anterior de su partido. Después de jugar por la mañana, tenía que jugar otro partido por la tarde y no pudo. Es cuando decidió volver a Mónaco y hacerse ver por los médicos”, detalló. También salieron a la luz los casos del croata Borna Coric y dos entrenadores, cuyos nombres no fueron revelados por las autoridades locales. Sin embargo, la prensa serbia reveló que se trataría de los coaches de Djokovic y Dimitrov, Marco Panichi y Cristian Groh, respectivamente. El último en agregarse a esta lista fue el tenista serbio Viktor Troicki. Los medios locales sostienen que también su esposa, que está embarazada, dio positivo. Nole, en su momento, se defendió de las acusaciones afirmando que “hemos estado siguiendo las reglas y las medidas que han sido acordadas por las instituciones de gobierno y las instituciones de salud pública. Nunca hemos cruzado esas líneas, siempre hemos esperado a que nos diesen luz verde sobre si podíamos o no tener público, y entonces hemos preguntado cuando ya podíamos tener, cuánto público podemos tener y si tiene que haber distancia social o no. Así que hemos pasado por todo este proceso y el resultado ha sido fantástico”. También intentó minimizar las críticas al sostener que “es difícil de explicar a la gente que la situación es realmente diferente en América o en Reino Unido con respecto a Serbia y los países de alrededor”. EL COMUNICADO: Novak Djokovic dio positivo por un virus COVID-19. Inmediatamente después de su llegada a Belgrado, Novak fue evaluado junto con todos los miembros de la familia y el equipo con el que estaba en Belgrado y Zadar. Él no está mostrando ningún síntoma "En el momento en que llegamos a Belgrado fuimos a hacer la prueba. Mi resultado es positivo, igual que el de Jelena, mientras que el resultado de nuestros hijos es negativo. Todo lo que hicimos en el último mes, lo hicimos con un corazón puro e intenciones sinceras. Nuestro torneo pretendía unir y compartir un mensaje de solidaridad y compasión en toda la región. El Tour ha sido diseñado para ayudar a los tenistas establecidos y nuevos del sur de Europa del Este a obtener acceso al mismo tenis competitivo mientras los diversos tours están en espera debido a la situación de COVID-19 Todo nació con una idea filantrópica, para dirigir todos los fondos recaudados hacia las personas necesitadas y me conmovió ver cómo todos respondían firmemente a esto. Organizamos el torneo en el momento en que el virus se debilitó, creyendo que se habían cumplido las condiciones para organizar el Tour. Desafortunadamente, este virus todavía está presente, y es una nueva realidad que todavía estamos aprendiendo a enfrentar y vivir. Espero que las cosas mejoren con el tiempo para que todos podamos reanudar la vida como era Lamento muchísimo cada caso individual de infección. Espero que no complique la situación de salud de nadie y que todos estén bien. Permaneceré en autoaislamiento durante los próximos 14 días y repetiré la prueba en cinco días".