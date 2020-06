Cuarentena estricta en el AMBA y La Plata:

Tweet El Ministro de Salud de la Nación sostuvo que "es deseable" volver a la fase 1 del aislamiento por el aumento de casos y remarcó del cumplimiento que necesita. El Ministro de Salud de la Nación sostuvo que "es deseable" volver a la fase 1 del aislamiento por el aumento de casos y remarcó del cumplimiento que necesita. A horas de otra reunión clave para la definición de cómo seguirá la cuarentena luego del 28 de junio, se confirmó que se endurecerá el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la suba abrupta de los casos de coronavirus. Entre los funcionarios que hablaron en la antesala de la nueva cumbre también se contó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. El titular de la cartera sanitaria afirmó que "es deseable" volver a la fase 1 del confinamiento, por el crecimiento en la cantidad de contagios por coronavirus y la evolución de la ocupación de las camas de terapia intensiva, aunque advirtió que "hay que ver hasta dónde pedimos sacrificios a la gente, porque también necesitamos que haya cumplimiento". Tras la reunión de este lunes entre el presidente Alberto Fernández con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el ministro confirmó el cónclave de este jueves en Olivos. “Salvo que haya una estampida brutal, no creo que se tomen decisiones antes", indicó en diálogo con América TV. Sobre la ocupación de camas en terapia intensiva, González García dijo este martes que "hay 11.500" plazas y actualmente en todo el país tiene "un 50% de camas ocupadas", mientras que precisó que, en la región metropolitana, esa cifra asciende al 65%, aunque "hay establecimientos que están en 80% y otros en 40%". "El problema es la evolución; no hay un tema crítico de camas excedentes pero el ritmo evolutivo podría hacer que, en un tiempo no demasiado largo, podamos tener un problema", advirtió el ministro por radio Mitre. En ese sentido, explicó que son 390 las personas internadas en terapia intensiva, “pero el ritmo evolutivo puede acelerarse mucho", mientras que apuntó que, debido al aislamiento, también hay menos casos de enfermedades respiratorias, cirugías programadas y accidentes de tránsito. Para el ministro, todavía se puede “tener un repunte porque evidentemente la velocidad de diseminación del virus, teniendo circulación comunitaria, genera una casuística muy fuerte, como lo estamos viendo". Sobre la posibilidad de volver a fase 1 del aislamiento en AMBA, González García consideró que "es deseable". Y afirmó: "Evidentemente tenemos que tomar alguna medida; ya mejoramos los primeros números y estamos muy por debajo de lo que era la posibilidad, pero estamos creciendo y tenemos que buscar cómo pararlo". El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. "Hay que tener mucho equilibrio con la situación de la gente, ver hasta dónde le pedimos sacrificios, porque no es fácil y también es cierto que necesitamos que haya cumplimiento, porque lo que está pasando en esos últimos días es que hemos aflojado", remarcó. En ese tono, agregó: "Por eso pasó lo que pasó". Además, habló de la necesidad de "restringir mucho el transporte", porque "es mucho movimiento y hay que bajarlo". El ministro también hizo hincapié en "seguir trabajando en una medida como lo es la de tener una conducta activa de ir y buscar el caso, en este caso con el plan Detectar". Por otro lado, diferenció las salidas de los nenes y la de los runners en CABA. Dijo que ve “muy bien” la de los chicos, mientras que sobre el permiso para salir a correr o caminar manifestó que "el problema no es tanto que salgan sino la idea de que se volvió a la normalidad": "Mucha gente entendió, cuando vio la muchedumbre corriendo, que habíamos vuelto a la normalidad, y empezó a comportarse de esa manera". Próximo >