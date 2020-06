Los alumnos de las universidades serán los últimos en volver a las aulas

Tweet Según la visión del titular de la cartera nacional de educación, el sistema universitario está más capacitado para la enseñanza a distancia. Según la visión del titular de la cartera nacional de educación, el sistema universitario está más capacitado para la enseñanza a distancia. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró este martes que el sistema universitario será el último de los niveles educativos en volver a las aulas. Sin embargo, detalló que habrá que analizar la situación de las provincias que tengan baja circulación del virus. “De todos los niveles educativos, proyectamos que las Universidades serán las últimas en regresar a las aulas, porque son las que mejor preparadas están para la enseñanza a distancia y las virtualización educativa”, explicó el ministro Trotta. En esa línea, señaló que “eso no quiere decir que existan universidades en regiones con una baja circulación del virus que no puedan regresar luego de las vacaciones de inverno con características diferentes”. En cuanto a la escuela primaria y secundaria, el titular de la cartera educativa adelantó que “hay grandes posibilidades de que la vuelta a clases sea primero en las regiones, distritos y provincias que tengan nula o muy baja circulación del virus”. “De sostenerse esta realidad, estimamos un regreso a clases luego de las vacaciones de inverno”, agregó. Al ser consultado por el rol de los docentes una vez que retornen las clases, Trotta remarcó que “habrá capacitaciones para docentes y no docentes, además de una preparación de los estudiantes y familias para que puedan ir a esta nueva escuela, con distanciamiento social y medidas preventivas de higiene”. “La escuela será diferente a la de marzo”, sostuvo. Para finalizar, el ministro explicó que los diferentes ministerios de Educación están trabajando en la reorganización del ciclo lectivo, de manera que “cada uno de los saberes que no se puedan abordar este año, puedan ser reorganizados en 2021 y 2022”. < Prev Próximo >