Coronavirus en la Argentina. Sergio Berni propone un encierro total por 15 días:

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a defender la idea de que el área metropolitana de Buenos Aires vuelva a ingresar a durante 15 días "una cuarentena estricta, de encierro total", señaló que la mayoría de la sociedad ya no cumple con el aislamiento y concluyó, en alusión a los casi 100 días de restricciones: "Esto es un esfuerzo que estamos haciendo con un resultado muy pobre". "La cuarentena hoy no existe más como tal. Es cualquier cosa menos cuarentena", sostuvo Berni en diálogo con Radio Mitre. "Hoy en la sociedad hay solamente dos cuarentenas, que tienen que ver con los dos extremos de la vida: los grupos de mayores de 65 años, que hacen una cuarentena muy estricta, porque entienden que son un grupo vulnerable y se autoprotegen; y el otro extremo, que son los niños, porque no hay clases y porque en la calle son muy evidentes". Coronavirus en la Argentina. Ginés González García, contra Rubinstein: "Ya que no fueron buenos ministros, deberían ser mejores exministros" "El resto de la sociedad no hace más cuarentena. El resto de la sociedad circula libremente y no se respetan las normas mínimas para tener buenos resultados", continuó, el ministro, para exponer la necesidad de un endurecimiento del aislamiento, idea que promueve a pleno el gobierno bonaerense de Axel Kicillof y que encuentra resistencias del otro lado de la avenida General Paz, en la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta. "Los argentinos hicimos una cuarentena medianamente estricta los primeros 30 días, que nos dio resultados positivos. Pero el éxito no solo hay que alcanzarlo, hay que consolidarlo y explotarlo. Ese éxito se alcanzó, pero no se consolidó", afirmó Berni, para advertir que el endurecimiento de la cuarentena debe anunciarse con límites claros: "La sociedad ya no tiene paciencia, ni tiempo, ni ganas ni voluntad de que le digan que vamos a entrar en una cuarentena indeterminada. Como que todos los días le van corriendo el arco". Hay que entender la psicología colectiva de una sociedad, que hace 90 días que está entre chicha y limonada. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo con un resultado muy pobre "Deberíamos redoblar el esfuerzo por 15 días, y con los nuevos kits de diagnóstico rápido que han desarrollado científicos argentinos, podríamos hacer una mayor cantidad de testeos aleatorios”. "Creo que la sociedad tiene 15 días de tolerancia. Hay que usarlos tácticamente y de manera eficiente y eficaz. Esa cuarentena tiene que ser extremadamente estricta: tienen que ser 15 días de encierro total. Antes de entrar en esa cuarentena el Estado tiene que generar todos los mecanismos para garantizar a los ciudadanos las ayudas económicas y los alimentos. Además, tiene que hacerse sin transporte público, donde los empleadores se hagan cargo del transporte de sus empleados", afirmó el ministro. Además, tiene que hacerse sin transporte público, donde los empleadores se hagan cargo del transporte de sus empleados", afirmó el ministro. "Hay que entender la psicología colectiva de una sociedad, que hace 90 días que está entre chicha y limonada. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo con un resultado muy pobre. Si para que el resultado sea eficiente tenemos que sacrificarnos un poco más, entonces me parece que vale la pena el sacrificio", agregó. La propuesta de Berni implicaría que el Estado se asegure en los próximos 10 días los medios para hacer llegar alimentos y recursos a la población y, luego, decretar el regreso a una cuarentena estricta. En este último punto, el ministro bonaerense propuso también un cambio en la política de testeos: "Durante estos 15 días de cuarentena deberíamos aplicar un nuevo protocolo de testeo, compulsivo y aleatorio, no solo con los sintomáticos". Semanas agitadas Siempre tajante en sus definiciones, en las últimas semanas Berni subió la intensidad de sus críticas a la Casa Rosada, denunciando falta de apoyo al gobierno bonaerense. Ante esos dichos, el jueves pasado el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, le pidió a Berni "no opinar tanto de política" y "ubicarse" frente a las demandas de los bonaerenses. "Me parece que esa discusión no se da en los medios. Está muy mal dar esa discusión en los medios. Insisto, los que están encerrados hace 90 días quieren ver cómo podemos resolver la pandemia y cómo va a crecer económicamente la Argentina después de la pandemia. Hay que ubicarse en ese lugar", sostuvo Zabaleta, cercano a Alberto Fernández. Ayer, en tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, también reaccionó a las críticas de su par bonaerense. "Hay que salir un poco de la queja. Es un momento en el que la población nos pide que demos toda la capacidad que tenemos para llevar tranquilidad y bajar un poco la angustia. Diría que lo mejor es que nos concentremos en lo que hacemos, que es lo más importante", afirmó Frederic.