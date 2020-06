Dejó de producir y está a la venta Verbano, la única empresa del país que fabricaba porcelanas

Tweet Está ubicada en Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe. Sus 120 empleados solo están cobrando la mitad de su salario por el programa ATP; ya venía muy complicada desde hace algunos años, con caídas en las ventas y aumento de las importaciones, y ahora se sumó la crisis por la pandemia Está ubicada en Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe. Sus 120 empleados solo están cobrando la mitad de su salario por el programa ATP; ya venía muy complicada desde hace algunos años, con caídas en las ventas y aumento de las importaciones, y ahora se sumó la crisis por la pandemia Por Ximena Casas Desde el comienzo de la cuarentena, la empresa de vajillas y cerámicas Verbano —la principal fabricante de porcelanas del país— dejó de producir y esta semana anunció a sus 120 empleados que se encuentra en venta. La fábrica funciona en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez y, si no aparecen nuevos inversores, podría cerrar sus puertas. Sus empleados están cobrando el 50% de sus salarios a través del programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Pero de parte de la empresa, recién terminaron de cobrar su salario de marzo, que fue pagado en varias cuotas. La crisis de la compañía se acentuó a partir de la pandemia, pero ya venía muy complicada desde hace algunos años, con caídas en las ventas por el aumento de las importaciones La crisis de la compañía se acentuó a partir de la pandemia, pero ya venía muy complicada desde hace algunos años, con caídas en las ventas por el aumento de las importaciones. El año pasado habían tenido que suspender a varios trabajadores. Los principales clientes de la empresa son firmas como hoteles, restaurantes y bares, que ahora están muy afectados por las medidas de aislamiento social obligatorio. La empresa es muy reconocida por la producción de vajilla y juegos de mesa y otros accesorias como sacarineros, saleros, pimenteros, aceitera, vinagrera, servilleteros y floreros. En la compañia trabajan más de 120 personas que estaban cobrando su salario en forma escalonada “Desde que comenzó la cuarentena estamos sin trabajar. Cobramos marzo en cuotas y en abril y mayo solo el 50% del ATP. Tuvimos una reunión con las autoridades de la empresa y nos dijeron que ellos no van a hacer ninguna inversión y que está en venta”, explicó a Infobae Daniela Resumi, trabajadora de Verbano y delegada del sindicato de ceramistas. “Solo está trabajando la parte administrativa y con las pocas ventas que hay nos pagan de a puchitos. Hace dos años que cobramos el sueldo desdoblado. La crisis que ya venía se acentuó. Lo que estamos esperando es que se mantenga la fuente de trabajo, por eso todavía no iniciamos ninguna acción”, agregó Resumi. Y señaló que los directivos aseguran que no tienen capital para invertir en la materia prima necesaria para seguir produciendo. Los delegados de la empresa pudieron entrar esta semana y comprobaron que las máquinas y las herramientas de trabajo siguen dentro de la fábrica y que no hubo un vaciamiento Los delegados de la empresa pudieron entrar esta semana y comprobaron que las máquinas y las herramientas de trabajo siguen dentro de la fábrica y que no hubo un vaciamiento. “Está todo en las mismas condiciones”, detalló la delegada de la comisión interna de la fábrica. Según explicaron los empleados, el principal accionista de la empresa, que era portugués, murió a fines del año pasado y la compañía quedó en manos de su hija y heredera, que sería quien no está interesada en seguir con inversiones en la compañía. La compañía fue vendida en 1995 a un grupo empresario portugués Fundada en la década del 50, Verbano es una de las pocas fabricantes de porcelanas del país, junto con la firma Tsuji, que también produce desde la misma época. Verbano se hizo famosa por la calidad de sus productos y el trabajo de sus artesanos. En 1995 el grupo Faiart de Portugal adquirió las instalaciones y la marca y le sumó nuevas tecnologías. Verbano es la única fábrica en América Latina que realiza la fabricación de platos por prensado isostático y esmaltadora automática, procesos que dan homogeneidad y brillo de esmalte a sus productos. < Prev Próximo >