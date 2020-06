Tweet En la mañana de la radio por Master FM 102.1 dialogamos con Ignacio Vega uno de los referentes de Jóvenes Republicanos, la agrupación apolítica que surgió a fines de enero y que ya cuenta con integrantes en todas las provincia del país . "Soñamos con una Argentina desarrollada, con independencia de instituciones y valores liberales" dicen en su presentación. Son sin dudas uno de los fenómenos en redes sociales por los novedoso de su agrupación y la forma de contar lo que sucede en el día a día que hace que a diario se sumen a sus filas nuevos jóvenes a lo largo y ancho del país. QUIENES SON Ignacio Vega, uno de los integrantes pasó por los microfonos de Master FM presentandose "Somos una agrupación totalmente apolítica, eso quiere decir que no estamos bajo ninguna bandera política, estamos de una manera apartidaria. La idea es darle un lugar a los jóvenes que se encuentran del centro hacía la derecha. La Agrupación nació gracias a que Ulises, que es nuestro Presidente hoy en día, se dio cuenta que muchos jóvenes están interesados en política y los partidos que hay no los representaban" "En el mes de febrero de este año, con la Marcha de los Jubilados (15 de febrero) es que nace la agrupación. Actualemente somos 450 jóvenes que estamos en la agrupación de todo el país y nuestro centro es Buenos Aires" cuenta Ignacio. LA ACTIVIDAD "hoy en día por el Coronavirus no estamos en la posibilidad de poder realizar diversas marchas como nos gustaría estar haciendo pero estamos enfocándonos en tener diversas charlas con referentes políticos con la nueva herramienta Zoom. Hemos hecho charlas con Patricia Bullrich, Gómez Centurión, Ricardo López Murphy entre otros" expresa el referente. "Esto nos parece sumamente interesante que los chicos puedan estar nutridos de diferentes referentes políticos que los puedan ayudar a encaminarse en esto que obviamente cuando uno es jóven desconoce algunas cosas de la polític a y a veces por miedo decide apartarse, hacerse a un lado y nosotros creemos que es muy importante que puedan estar bien metidos en lo que es la política" agrega Ignacio. "Nosotros no queremos imponer ninguna ideología sino que queremos que ellos mismos decidan a quien votar y a quien seguir el día de mañana". LA DEFENSA DE LA PATRIA Y SUS COLORES Vega dice al respecto "De ahí viene nuestro nombre, Jóvenes Republicanos, nsootros nos debemos a nuestra patria que es por lo que luchamos todos los días. Siempre con la bandera argentina en la mano y vamos a todos lados" La primera marcha en la cual convocaron y participaron los JR fue la de los Jubilados el 15 de febrero en Capital Federal, luego pudimos ir a la marcha por la intervención de la Justicia en la provincia de Jujuy donde se replico el agradecimiento de la gente para con nosotros por la participación de los jóvenes porque renovamos las intenciones de los jóvenes en política y hoy en día no es fácil que los jóvenes se interesen y participen. Nosotros venímos a cambiar ese paradigma y les decimos que no tienen que tener miedo de tener una idea y de comentarla porque si nosotros no podemos expresar nuestras ideas vamos por mal camino". LOS POLITICOS PIDEN EL ESFUERZO PERO ELLOS NO LO HACEN "El 25 de mayo hicimos un cacerolazo en las casas para pedir por lo mismo que se pidió el sábado 20 de junio, que los que gobiernan hoy en día sean responsables porque si van a pedir una colaboración a la gente que deje de trabajar dejando sus ganancias que los políticos también lo hagan. Que si nos piden que no salgamos de casa que ellos no se la pasen viajando por todo el país esparciendo este virus. Nos piden un esfuerzo que nos quedemos en casa, que no vayamos a trabajar y ellos no lo cumplen" m anifiesta Ignacio ante el periodista Ricardo Novo. "Kicillof habla de hacer un esfuerzo, que esto lo hacen por los ciudadanos pero no lo veo reduciendose el sueldo o generando protocolos para que las personas puedan ir a trabajar. Lo mismo para Alberto Fernández que se la pasa viajando por el país, que tuvo intenciones de expropiar Vicentín dejando a miles de trabajadores en la calle porque quien sabe que tiene en mente Alberto Fernández hacer con esa empresa". LA PROPIEDAD PRIVADA NO SE NEGOCIA "Los 450 chicos que somos integrantes de la agrupación estamos de acuerdo en esto , la propiedad privada y los valores republicanos no se negocia". Ignacio cuenta que Jóvenes Republicanos tiene al participante más jóven con 15 años y lo máximo de edad es de 30 años. En redes sociales la cuenta es @JORepublicanos. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >