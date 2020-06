Tweet El intendente municipal de Rivadavia, Javier Reynoso, se pronunció sobre el convenio que la Provincia propone para la derivación de pacientes extra hospitarios con Covid 19 desde el AMBA a distritos del interior. El intendente municipal de Rivadavia, Javier Reynoso, se pronunció sobre el convenio que la Provincia propone para la derivación de pacientes extra hospitarios con Covid 19 desde el AMBA a distritos del interior. El mandatario comunal aclaró en primer término que no había visto el convenio, que sólo lo había hablado de manera superficial con el gobernador y que hoy habrá una reunión de Secretarios de Salud con Región Sanitaria. De todos modos, sostuvo que no cree que sea una buena idea llevar pacientes contagiados a lugares donde no hay circulación de virus. “No hemos firmado ese convenio, hoy habría una reunión virtual de Secretarios de Salud. Tuvimos una videoconferencia con el gobernador que era por otro tema y se habló de eso. Entiendo que no es una buena idea llevar el virus a lugares donde no lo hay, además que una derivación de 600 kilómetros es difícil pensarlo”, sostuvo el mandatario comunal. “No hemos visto el convenio aún, por ahora creo que no es una buena idea porque sería una derivación a lugares de menores recursos sanitarios y hospitalarios. Quizás está pensado para otros distritos con otras características y más cercanos al AMBA y no para nosotros”. < Prev Próximo >