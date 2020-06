La Cámara Argentina de Comercio pronostica 100 mil comercios cerrados y 2 millones de desempleados en los próximos meses

Tweet El secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, dialogó este miércoles con #Doman910 por Radio La Red sobre la situación de la economía nacional durante la pandemia y aseguró que "hacer futurología es complejo”, pero que "como piso habrá 100 mil comercios cerrados” y “2 millones de desocupados” en los próximos meses. El secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, dialogó este miércoles con #Doman910 por Radio La Red sobre la situación de la economía nacional durante la pandemia y aseguró que "hacer futurología es complejo”, pero que "como piso habrá 100 mil comercios cerrados” y “2 millones de desocupados” en los próximos meses. "Nosotros siempre dijimos que había que proteger la vida, pero también debemos ser cuidadosos, que no se destruya la economía. Una empresa que quiebra es una empresa que fallece, no se vuelve a abrir. El Gobierno debe seguir ayudando y aumentar la ayuda", expresó Grinman, y agregó: "La caída del PBI y el aumento de pobres es grande y estiman que llegará al 58%. El panorama es tétrico". Sobre la situación de los puestos de trabajo, el representante de CAC manifestó: "Un estudio de la Universidad de Chicago sostiene que el 42% de los despidos de la pandemia será permanente. Si lo pasamos a la Argentina imagine. Hoy el Indec dice que Argentina tiene un millón de desocupados. Cuando termine esto habrá dos millones". "El 67% de las personas está atrasada en el pago de impuestos porque el empresario primero paga sueldos, cumple con los proveedores, paga alquileres. Por eso, nosotros le pedimos al Congreso que analice un proyecto que pare embargos y juicios que vendrán después de la pandemia por deudas impagas. Los comerciantes se endeudaron porque no pudieron abrir", concluyó. Próximo >