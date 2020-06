Bianco: “No está previsto mandar pacientes del conurbano al interior”

Tweet En medio de la polémica que se generó con algunos intendentes y legisladores del interior por el posible traslado de pacientes con Covid-19 desde el conurbano, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, descartó completamente esa posibilidad y aseguró que eso no tiene “sentido sanitario ni económico”. En medio de la polémica que se generó con algunos intendentes y legisladores del interior por el posible traslado de pacientes con Covid-19 desde el conurbano, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, descartó completamente esa posibilidad y aseguró que eso no tiene “sentido sanitario ni económico”. “No está previsto mandar pacientes del conurbano al interior”, aseguró en diálogo con DIB Bianco, al tiempo que aclaró que una medida de ese estilo, como trascendió en las últimas horas, “no tiene sentido sanitario ni económico” para la provincia de Buenos Aires. “Estoy sorprendido por las interpretaciones que hicieron algunos intendentes de los convenios que firmamos”, dijo el funcionario del Gobierno de Axel Kicillof. Es que esas rúbricas entre el Ejecutivo provincial y los jefes comunales fueron las que encendieron las alarmas en algunos municipios del interior, donde aún no hay casos detectados de coronavirus. Los convenios prevén un pago de 2.000 pesos por paciente con Covid-19 por día destinados a centros extrahospitalarios. Es decir, son los lugares que se montaron en algunos distritos para recibir a pacientes leves que necesitan estar aislados y no pueden hacerlo en sus viviendas. “Estos convenios se firmaron a pedido de los intendentes, que nos vinieron a ver porque tenían un gasto adicional relacionado con el sostenimiento de los centros de aislamiento municipal que habían puesto en marcha con fondos propios”, destacó Bianco. Como se les hacía complicado mantenerlos, tanto en comida como en gastos de mantenimiento como la compra de insumo, el Gobierno decidió abonar una especie de cápita por cada paciente alojado allí. “Podría existir algún acuerdo entre intendentes para el traslado de un paciente de una ciudad del interior a otra vecina, pero no creo que eso pase, porque no vemos posibilidad de desborde en esas ciudades”, agregó el funcionario. De esta manera, Bianco salió al cruce de algunos alcaldes y legisladores que advirtieron sobre la posible llegada de pacientes del conurbano ante un posible colapso sanitario. Uno de los que los planteó fue Héctor Gay (Bahía Blanca), quien aseguró que este municipio tiene más de 100 camas Covid-19 para utilizar y que no sería descabellado trasladar pacientes a ese distrito ya que el sistema “tiene que ser solidario”. Sin embargo, desde Tandil, Miguel Lunghi, se mostró opuesto ya que señaló que primero se debe estudiar la curva de ascenso para considerar las camas disponibles para potenciales pacientes locales. Desde otras ciudades como Junín o Azul también encendieron la luz de alarma ante los trascendidos. Y desde Mar del Plata, el titular del SAME, Juan Di Matteo, anticipó que “el municipio de General Pueyrredon no recibirá pacientes infectados de otras ciudades”. Hasta este miércoles, el promedio de camas de terapia intensiva ocupadas en la provincia de Buenos Aires era de 46%, aunque si se toma el interior baja al 30% y en el conurbano trepa al 52%. Sin embargo, hay distritos puntuales del Gran Buenos Aires donde se llega al 80%. Vía: DIB Próximo >